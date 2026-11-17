Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tăngcườngkếtnối, mởrộnghợptácvớiThượng Hải

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Huy Hùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải, cùng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng chào mừng Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến thăm, làm việc tại Thượng Hải; đồng thời, thông tin về tình hình hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc và hoạt động kết nối doanh nghiệp tại địa bàn.

Theo Tổng Lãnh sự, Trung Quốc hiện đứng thứ 6 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, với hơn 7.500 dự án và tổng vốn đăng ký trên 38 tỷ USD. Thượng Hải là địa bàn có tiềm lực lớn về kinh tế, tài chính, công nghệ, tập trung nhiều doanh nghiệp, tập đoàn có khả năng mở rộng đầu tư và hợp tác quốc tế.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao đổi tại cuộc làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trân trọng cảm ơn Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng cùng tập thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán đã quan tâm, hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong việc kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác tại Thượng Hải.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Nghệ An và các đối tác Trung Quốc ngày càng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và thương mại. Tính đến ngày 01/11/2026, tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp của tỉnh có 77 dự án của nhà đầu tư Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan, với tổng vốn đăng ký 4,652 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang thị trường Trung Quốc trong 10 tháng năm 2026 ước đạt gần 450 triệu USD.

Đánh giá Thượng Hải là một trong những trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại lớn, năng động hàng đầu của Trung Quốc, có sức ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực và trên thế giới, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ mong muốn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tích cực hỗ trợ Nghệ An tăng cường quan hệ đối ngoại, nhất là trên các lĩnh vực ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa.

Trong đó, về ngoại giao kinh tế, đồng chí đề nghị Tổng Lãnh sự quán quan tâm hỗ trợ tỉnh trên 3 lĩnh vực trọng tâm là thu hút đầu tư, thúc đẩy trao đổi thương mại và phát triển du lịch; tăng cường giới thiệu, kết nối Nghệ An với các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội có tiềm lực và nhu cầu mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, linh kiện, bán dẫn, ô tô điện, năng lượng sạch, logistics, hạ tầng khu công nghiệp và kinh tế số; đồng thời, mong muốn mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, y tế, văn hóa và du lịch.

Về hợp tác cấp địa phương, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, Nghệ An đã thiết lập và triển khai quan hệ hợp tác với một số địa phương của Trung Quốc, trong đó có Quảng Tây và Hồ Nam, đạt được những kết quả tích cực. Trên cơ sở đó, tỉnh mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ với các địa phương có tiềm lực kinh tế lớn, trình độ phát triển cao như Thượng Hải. Đồng chí đề nghị Tổng Lãnh sự quán quan tâm hỗ trợ, giới thiệu và kết nối để Nghệ An có thêm cơ hội thiết lập, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác tại Thượng Hải trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đoàn Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, Nghệ An luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ chế, chính sách, hạ tầng và môi trường đầu tư; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, triển khai dự án. Đồng chí tin tưởng rằng, với tiềm năng, lợi thế của tỉnh cùng sự hỗ trợ tích cực từ Tổng Lãnh sự quán, việc tăng cường kết nối, tổ chức các hoạt động khảo sát thực tế sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại thiết thực giữa Nghệ An và các đối tác tại Thượng Hải.

Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế của Nghệ An; đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm địa phương và du lịch theo hướng phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của thị trường Trung Quốc, nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường.

Về hợp tác du lịch, Tổng Lãnh sự giới thiệu nền tảng du lịch trực tuyến Fliggy thuộc Tập đoàn Alibaba (Trung Quốc), với mạng lưới đối tác rộng lớn, bao gồm hơn 400 hãng hàng không và nhà cung cấp dịch vụ vé máy bay, hơn 600.000 khách sạn, cơ sở lưu trú, trên 8.000 khu du lịch, công viên, điểm tham quan cùng hàng trăm nghìn sản phẩm du lịch và sản phẩm địa phương. Tổng Lãnh sự cho biết, sẽ hỗ trợ kết nối để Nghệ An nghiên cứu xây dựng chuyên trang quảng bá du lịch trên nền tảng này; kết nối doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng các tour, tuyến đến Nghệ An; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch của tỉnh quảng bá trực tuyến, giới thiệu các điểm đến bằng tiếng Trung, qua đó, tiếp cận hiệu quả hơn với du khách Trung Quốc.

Đối với lĩnh vực thương mại, Tổng Lãnh sự lưu ý tỉnh cần lựa chọn, xây dựng những sản phẩm chủ lực có thương hiệu và bản sắc riêng, đủ sức cạnh tranh, tạo dấu ấn và từng bước thâm nhập thị trường Trung Quốc cũng như thị trường quốc tế.

Tổng Lãnh sự khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Nghệ An trong cung cấp thông tin, kết nối đối tác phù hợp, thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại và mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp tại Thượng Hải. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên tiếp tục phối hợp, từng bước cụ thể hóa các cơ hội hợp tác thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Tìmhiểumôhìnhquảntrịcộngđồngtạiquận Trường Ninh

Trong chương trình công tác, Đoàn đã đến thăm Trung tâm Dịch vụ cộng đồng Gubei tại quận Trường Ninh, thành phố Thượng Hải. Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Khổng Phúc An - Bí thư Khu ủy Trường Ninh, cùng đại diện Văn phòng Đối ngoại thành phố Thượng Hải và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm Trung tâm Dịch vụ cộng đồng Gubei.

Ông Khổng Phúc An đã trực tiếp dẫn đoàn tham quan Trung tâm Dịch vụ cộng đồng Gubei. Bí thư Khu ủy Trường Ninh đã giới thiệu về quá trình hình thành, chức năng và cách thức vận hành của trung tâm. Được đưa vào hoạt động từ năm 2013, Trung tâm Gubei là mô hình tích hợp nhiều chức năng, từ cung cấp dịch vụ hành chính, hỗ trợ đời sống cư dân đến tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu cộng đồng và tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân đối với các vấn đề quản lý xã hội.

Ông Khổng Phúc An - Bí thư Khu ủy Trường Ninh giới thiệu về Trung tâm Dịch vụ cộng đồng Gubei.

Một trong những điểm đáng chú ý của mô hình là cơ chế để người dân tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật ngay từ cơ sở. Thông qua các điểm liên hệ lập pháp, hội nghị, đối thoại và nhiều kênh tiếp nhận khác nhau, ý kiến của cư dân được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét. Người dân cũng có thể phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống cộng đồng thông qua hệ thống tiếp nhận và chuyển xử lý đến các đơn vị liên quan. Đáng chú ý, Trường Ninh có 30% là cộng đồng người nước ngoài sinh sống và cũng được tạo điều kiện tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề chung. Đặc biệt, người dân khu ủy có thể gọi điện trực tiếp đến Bí thư khu ủy để phản ánh, đưa ra các ý kiến nhằm xây dựng quận Trường Ninh phát triển hơn.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến ông Khổng Phúc An - Bí thư Khu ủy Trường Ninh.

Không chỉ là địa điểm cung cấp dịch vụ công, trung tâm còn được tổ chức như một không gian sinh hoạt chung với thư viện, khu vực nghệ thuật, hoạt động giao lưu văn hóa và gìn giữ các giá trị truyền thống như ca kịch, thư pháp. Đây là nơi cư dân gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ ý kiến và cùng tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng. Theo thông tin giới thiệu, Thượng Hải hiện có 20 trung tâm tương tự, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền và người dân ở cấp cơ sở.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm Trung tâm Dịch vụ cộng đồng Gubei.

Qua tham quan và tìm hiểu thực tế, Đoàn công tác quan tâm đến kinh nghiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân, cơ chế tiếp nhận và phản hồi kiến nghị, phương thức cung cấp dịch vụ hành chính tích hợp cũng như cách huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong quản trị cộng đồng. Đây đều là những nội dung có giá trị tham khảo đối với Nghệ An trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân, sát dân.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm Trung tâm Dịch vụ cộng đồng Gubei.

Chuyến thăm và làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, cùng hoạt động tìm hiểu mô hình Trung tâm Dịch vụ cộng đồng Gubei, góp phần mở rộng kênh kết nối của Nghệ An với các đối tác tại Thượng Hải, đồng thời, giúp Đoàn tiếp cận thêm những kinh nghiệm thực tiễn về phát triển kinh tế, quản trị đô thị và tổ chức dịch vụ cộng đồng. Qua đó, tạo thêm cơ sở để tỉnh nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào thực tiễn phát triển địa phương và thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Quầy phục vụ người dân của Trung tâm Dịch vụ cộng đồng Gubei.