Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Thị trưởng phụ trách Y tế và Chăm sóc thành phố Copenhagen, Đan Mạch

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Lê Thanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch và đồng chí Đỗ Quang Thái - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Thị Hoài Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, cùng các thành viên trong đoàn.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Buổi làm việc là dịp để đoàn công tác tỉnh Nghệ An tìm hiểu kinh nghiệm của Copenhagen trong tổ chức và cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội; đồng thời trao đổi những định hướng hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

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Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Copenhagen - Thủ đô của Vương quốc Đan Mạch, địa phương có nhiều kinh nghiệm trong quản trị đô thị, tổ chức hệ thống phúc lợi xã hội và cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho người dân.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Trưởng đoàn công tác tỉnh Nghệ An cho biết, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Nghệ An luôn quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tỉnh đang tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế, cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển nguồn nhân lực và từng bước hiện đại hóa các cơ sở y tế.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh cho rằng, những kinh nghiệm của Copenhagen trong tổ chức các dịch vụ hướng tới người dân là nguồn tham khảo có giá trị đối với Nghệ An.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm tìm hiểu mô hình tổ chức và quản lý các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương; cơ chế phối hợp trong cung cấp dịch vụ cho người dân; kinh nghiệm phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đoàn cũng mong muốn tìm hiểu sâu hơn về kinh nghiệm của Copenhagen trong chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng và hỗ trợ các nhóm đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt. Đây là những vấn đề Nghệ An quan tâm trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng.

Bên cạnh đó, Nghệ An mong muốn trao đổi kinh nghiệm về đào tạo đội ngũ cán bộ y tế, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc cũng như ứng dụng công nghệ số trong quản lý và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Chia sẻkinhnghiệmvềmôhìnhchămsóctại Copenhagen

Trao đổi với đoàn công tác, ông Jens-Kristian Lütken - Thị trưởng phụ trách Y tế và Chăm sóc thành phố Copenhagen đã chia sẻ một số thông tin về hệ thống tổ chức các dịch vụ y tế, chăm sóc và phúc lợi xã hội của thành phố.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Ông cho biết, Copenhagen đặc biệt quan tâm phát triển các dịch vụ chăm sóc lấy người dân làm trung tâm, trong đó chú trọng các mô hình chăm sóc tại cộng đồng và hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, có thể duy trì cuộc sống độc lập trong môi trường quen thuộc.

Thị trưởng cũng chia sẻ những kinh nghiệm của thành phố trong việc tổ chức các dịch vụ chăm sóc tại nhà, chăm sóc người cao tuổi, phục hồi chức năng và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đánh giá cao sự quan tâm của đoàn công tác tỉnh Nghệ An đối với các lĩnh vực y tế và chăm sóc xã hội, ông Jens-Kristian Lütken cho rằng, buổi làm việc là cơ hội tốt để hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu những khả năng hợp tác phù hợp.

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Tại buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An mong muốn thông qua các đầu mối của thành phố Copenhagen tiếp tục tăng cường trao đổi với các cơ quan chuyên môn, cơ sở đào tạo và chuyên gia trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị thành phố Copenhagen quan tâm hỗ trợ kết nối để các cơ quan chuyên môn của Nghệ An có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về mô hình tổ chức, quản lý và cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, nghiên cứu những hình thức kết nối và hợp tác phù hợp trên cơ sở nhu cầu, khả năng và thế mạnh của mỗi bên.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm Thị trưởng phụ trách Y tế và Chăm sóc thành phố Copenhagen.

Buổi làm việc đã góp phần mở rộng các kênh trao đổi giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác của thành phố Copenhagen, tạo tiền đề cho việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội trong thời gian tới.