Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Hội đồng quận Upplands Väsby, Vương quốc Thụy Điển và Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; cùng các thành viên trong đoàn. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Phạm Thị Kim Hoa - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thụy Điển.

Tiếp và làm việc, về phía Hội đồng quận Uppland Väsby có bà Lê Thanh Nga - người Thụy Điển gốc Việt, Giám đốc an ninh thông tin của Hội đồng quận.

Trao đổi kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của cơ quan dân cử

Upplands Väsby là một trong các quận thuộc hạt Stockholm, nằm ở phía Bắc khu vực đô thị Stockholm, giữa Thủ đô Stockholm và thành phố Uppsala. Với vị trí gần sân bay quốc tế Stockholm Arlanda và hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, Upplands Väsby có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, thu hút doanh nghiệp và tăng cường kết nối vùng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thanh Nga đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển, cơ cấu tổ chức và một số lĩnh vực hoạt động của chính quyền địa phương; đặc biệt chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức cung ứng các dịch vụ công phục vụ người dân.

Hai bên đã trao đổi về kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của cơ quan dân cử, cơ chế phối hợp trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những định hướng lớn của tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Hội đồng quận Upplands Väsby; đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những định hướng lớn của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí cho biết, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, có không gian phát triển đa dạng và nhiều tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển. Những năm gần đây, tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành.

Giới thiệu về vai trò, chức năng của HĐND tỉnh Nghệ An, đồng chí Dương Đình Chỉnh cho biết, HĐND tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và việc ban hành các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và phát triển bền vững.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho đại diện Hội đồng quận Upplands Väsby.

Trên tinh thần cầu thị và cởi mở, đoàn công tác tỉnh Nghệ An mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của Upplands Väsby trong tổ chức hoạt động của cơ quan dân cử và quản trị địa phương; cơ chế bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và phát huy sự tham gia của người dân. Đặc biệt, đoàn quan tâm tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của chính quyền địa phương, nhất là các giải pháp chuyển đổi số nhằm hỗ trợ công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân..

Bà Lê Thanh Nga - Giám đốc an ninh thông tin của Hội đồng quận bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Nghệ An và đánh giá cao chuyến thăm, trao đổi giữa hai bên. Phía bạn đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong quản trị và phát triển địa phương, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý; đồng thời cho rằng những hoạt động trao đổi trực tiếp là cơ sở quan trọng để tăng cường sự hiểu biết, giao lưu và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa Nghệ An với các đối tác Thụy Điển

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Điển, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Phạm Thị Kim Hoa - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thụy Điển; Đan Anh Tuấn - Tham tán; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh trân trọng cảm ơn Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã quan tâm, hỗ trợ kết nối Nghệ An với các đối tác Thụy Điển.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí trưởng đoàn đã thông tin với Đại sứ quán về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Trong đó, tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Nghệ An đã cấp mới và điều chỉnh đầu tư cho nhiều dự án lớn, trong đó vốn FDI đạt gần 2,5 tỷ USD. Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được quy hoạch và định hướng phát triển thành khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực, tạo không gian quan trọng để thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Trưởng đoàn Nghệ An tặng quà lưu niệm cho đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn, trên cương vị công tác của mình, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Nghệ An trong việc giới thiệu, kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư phù hợp của Thụy Điển; nhất là trong các lĩnh vực Thụy Điển có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đánh giá cao sự quan tâm và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong việc chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Thụy Điển. Đại sứ cho rằng, với những thế mạnh về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, y tế và phát triển bền vững, giữa Nghệ An và các đối tác Thụy Điển vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Liên quan đến lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Đại sứ cho biết, Đại sứ quán sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối với Viện Karolinska và các cơ sở giáo dục, đào tạo đại học khác của Thụy Điển, qua đó tìm kiếm và giới thiệu các cơ hội học bổng, đào tạo phù hợp cho sinh viên, cán bộ và nguồn nhân lực của Nghệ An.

Để tăng cường kết nối hợp tác kinh tế, thương mại giữa Nghệ An với các đối tác Thụy Điển, Đại sứ đề nghị sau chuyến công tác, tỉnh Nghệ An nghiên cứu xây dựng văn bản tổng hợp, giới thiệu cụ thể các ngành nghề, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh và những nhóm sản phẩm mà địa phương có nhu cầu, khả năng thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Thụy Điển. Trên cơ sở đó, Đại sứ quán sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin, kết nối với các đối tác, doanh nghiệp và tổ chức phù hợp nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh.

Đại sứ quán khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong việc cung cấp thông tin, kết nối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu của Thụy Điển; qua đó từng bước cụ thể hóa các cơ hội hợp tác thành những chương trình, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán.

Kết thúc các buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An và các đối tác thống nhất tiếp tục duy trì đầu mối liên hệ, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu các cơ hội kết nối phù hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của mỗi bên.

Các hoạt động trong chương trình công tác tại Thụy Điển đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu và kết nối giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác Thụy Điển; đồng thời tạo điều kiện để HĐND tỉnh Nghệ An nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm về hoạt động cơ quan dân cử, quản trị địa phương và tìm kiếm các cơ hội hợp tác phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.