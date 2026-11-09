Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị y tế Đan Mạch

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Lê Thanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch và ông Đỗ Quang Thái - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, cùng các thành viên trong đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Mads Koch Hansen - Giám đốc điều hành Medicoindustrien; bà Lene Laursen - Giám đốc vận hành; ông Stellan Nørreskov Wulff - Giám đốc Quan hệ công chúng và Truyền thông.

Medicoindustrien - cầu nối của hệ sinh thái công nghiệp thiết bị y tế Đan Mạch

Tại buổi làm việc, đại diện Medicoindustrien đã giới thiệu khái quát về hoạt động của Hiệp hội cũng như hệ sinh thái công nghiệp thiết bị y tế của Đan Mạch.

Medicoindustrien là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động liên quan đến thiết bị y tế tại Đan Mạch. Hiệp hội hiện quy tụ hơn 200 doanh nghiệp thành viên, bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, doanh nghiệp công nghệ, các công ty khởi nghiệp và các đơn vị hoạt động trong hệ sinh thái công nghệ y tế.

Hiệp hội có vai trò thúc đẩy lợi ích của ngành công nghiệp thiết bị y tế, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, hệ thống y tế và các cơ sở nghiên cứu. Thông qua các hoạt động tư vấn, kết nối mạng lưới, đào tạo và các nhóm chuyên môn, Medicoindustrien hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Đại diện Hiệp hội Medicoindustrien giới thiệu về hoạt động của Hiệp hội.

Với mạng lưới doanh nghiệp đa dạng cùng mối liên kết chặt chẽ với hệ thống y tế, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Đan Mạch, Medicoindustrien là một trong những đầu mối quan trọng kết nối các doanh nghiệp và đối tác trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị y tế tại Đan Mạch.

Nghệ An đề xuất 5 nhóm nội dung hợp tác

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của Đan Mạch trong phát triển ngành công nghệ, thiết bị y tế cũng như vai trò kết nối của Medicoindustrien trong việc tập hợp, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, Nghệ An đang quan tâm đầu tư phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ và từng bước tiếp cận các mô hình quản trị, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trên cơ sở đó, tỉnh mong muốn Medicoindustrien phát huy vai trò cầu nối, kết nối Nghệ An với các doanh nghiệp và đối tác phù hợp của Đan Mạch để thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể.

Thứ nhất, thu hút doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị y tế đầu tư vào Nghệ An. Tỉnh mong muốn Hiệp hội giới thiệu các doanh nghiệp Đan Mạch có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tìm kiếm đối tác tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất vật tư và thiết bị y tế tiêu hao; thiết bị chẩn đoán, xét nghiệm; thiết bị phục hồi chức năng; thiết bị theo dõi, chăm sóc người bệnh; công nghệ hỗ trợ phẫu thuật và điều trị. Nghệ An sẵn sàng nghiên cứu, bố trí địa điểm, hạ tầng và các điều kiện phù hợp để thu hút các dự án đầu tư.

Thứ hai, hợp tác nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống bệnh viện. Nghệ An mong muốn kết nối các doanh nghiệp có thế mạnh về công nghệ, thiết bị y tế để nghiên cứu khả năng hợp tác, ứng dụng tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và từng bước hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến dưới. Các lĩnh vực ưu tiên gồm chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hồi sức cấp cứu, quản lý bệnh viện và thiết bị phục hồi chức năng.

Thứ ba, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển y tế thông minh. Tỉnh mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Đan Mạch trong xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện thông minh, theo dõi và chăm sóc sức khỏe từ xa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán, tăng cường kết nối dữ liệu giữa các tuyến y tế và phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

Thứ tư, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ. Thông qua sự kết nối của Hiệp hội, Nghệ An mong muốn hợp tác với các bệnh viện, trường đại học và chuyên gia Đan Mạch trong đào tạo bác sĩ, kỹ thuật viên; tập huấn sử dụng thiết bị y tế hiện đại; trao đổi kinh nghiệm quản trị bệnh viện; tổ chức các hội thảo chuyên ngành và chương trình trao đổi chuyên gia.

Thứ năm, tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các sản phẩm, giải pháp mới. Tỉnh mong muốn kết nối các trường đại học, bệnh viện và cơ sở nghiên cứu của Nghệ An với doanh nghiệp, viện nghiên cứu của Đan Mạch; trước mắt có thể triển khai các dự án thử nghiệm với quy mô phù hợp, đánh giá hiệu quả thực tiễn trước khi mở rộng.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, thông qua hợp tác với Medicoindustrien và mạng lưới doanh nghiệp thành viên, Nghệ An mong muốn không chỉ tiếp cận các công nghệ, thiết bị và giải pháp tiên tiến mà còn từng bước thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu, phát triển sản phẩm, hướng tới xây dựng các mối quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Ngành Y tế Nghệ An sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc tế

Làm rõ thêm nhu cầu hợp tác của tỉnh trong lĩnh vực y tế, đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã giới thiệu khái quát về hệ thống y tế và định hướng phát triển của ngành.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung giới thiệu khái quát về hệ thống y tế và định hướng phát triển của ngành Y tế Nghệ An.

Theo đó, trong những năm qua, ngành Y tế Nghệ An không ngừng củng cố và phát triển hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nhiều kỹ thuật chuyên môn mới, kỹ thuật cao đã được triển khai; năng lực của đội ngũ cán bộ y tế từng bước được nâng lên.

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ y tế và sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ, ngành Y tế Nghệ An mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp cận các mô hình quản lý tiên tiến, công nghệ hiện đại và các giải pháp mới trong chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh viện và chăm sóc sức khỏe.

Từ kết nối đến các chương trình hợp tác cụ thể

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lê Thanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của đoàn công tác tỉnh Nghệ An cũng như những định hướng hợp tác cụ thể mà đoàn đã đề xuất với Medicoindustrien.

Đồng chí Nguyễn Lê Thanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch phát biểu tại cuộc làm việc.

Đại sứ nhấn mạnh, buổi làm việc là cơ hội quan trọng để hai bên thiết lập mối quan hệ, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và từng bước kết nối Nghệ An với hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ, thiết bị y tế của Đan Mạch. Đại sứ bày tỏ mong muốn từ những trao đổi ban đầu tại buổi làm việc hôm nay, các bên sẽ tiếp tục duy trì liên hệ, xác định những lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu phù hợp, hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, thiết thực và cùng có lợi.

Đại sứ đề nghị lãnh đạo Medicoindustrien quan tâm, nghiên cứu tổ chức đoàn công tác gồm các doanh nghiệp, đối tác phù hợp đến thăm và khảo sát thực tế tại tỉnh Nghệ An, qua đó tìm hiểu trực tiếp về tiềm năng, nhu cầu hợp tác, môi trường đầu tư cũng như các lĩnh vực mà địa phương đang ưu tiên phát triển. Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch sẵn sàng hỗ trợ, làm cầu nối và phối hợp kết nối giữa Medicoindustrien với các cơ quan, đơn vị và đối tác của tỉnh Nghệ An để thúc đẩy hoạt động này.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng bày tỏ kỳ vọng trong giai đoạn 2027-2028, tỉnh Nghệ An có thể tiếp tục tổ chức đoàn công tác trở lại Đan Mạch, thăm và làm việc chuyên sâu với Medicoindustrien nhằm tăng cường kết nối trực tiếp với Hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên, trao đổi cụ thể về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe.

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và kết nối các bên trong quá trình trao đổi, triển khai các hoạt động hợp tác; góp phần đưa những kết nối ban đầu từ buổi làm việc trở thành các chương trình, hoạt động cụ thể, tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác bền vững trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cởi mở về những tiềm năng và nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tặng quà lưu niệm tới Đại diện Hiệp hội Medicoindustrien.

Đại diện Medicoindustrien đánh giá cao những thông tin và định hướng hợp tác mà đoàn công tác tỉnh Nghệ An chia sẻ, đồng thời giới thiệu thêm về mạng lưới doanh nghiệp thành viên và khả năng kết nối các đối tác phù hợp với nhu cầu của địa phương.

Việc thiết lập và tăng cường kết nối với Medicoindustrien được kỳ vọng sẽ mở ra một kênh hợp tác quan trọng, giúp Nghệ An tiếp cận sâu hơn với hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ y tế của Đan Mạch, qua đó từng bước chuyển những định hướng hợp tác thành các chương trình, hoạt động và dự án cụ thể.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường kết nối trong thời gian tới, trên cơ sở xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên và lựa chọn những đối tác phù hợp.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An và đại diện Hiệp hội Medicoindustrien chụp ảnh lưu niệm.

Buổi làm việc là hoạt động có ý nghĩa trong chương trình công tác của đoàn tại Đan Mạch, mở ra cơ hội để Nghệ An tăng cường kết nối với hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ y tế của Đan Mạch; thúc đẩy hợp tác về đầu tư, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các giải pháp y tế tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.