Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Xây dựng; Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Mở rộng cơ hội hợp tác phát triển năng lượng sạch

Làm việc với Công ty Goldwind, đoàn công tác tỉnh Nghệ An tìm hiểu về năng lực cung cấp tua-bin điện gió, phát triển dự án, dịch vụ kỹ thuật, vận hành - bảo trì và các giải pháp lưu trữ điện, quản lý nhà máy điện kết hợp nhiều nguồn năng lượng.

Đại diện Công ty Goldwind tặng quà lưu niệm cho đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Goldwind là doanh nghiệp công nghệ điện gió khởi nguồn tại Urumqi, Tân Cương; hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất tua-bin, phát triển trang trại điện gió, dịch vụ kỹ thuật và giải pháp năng lượng sạch. Doanh nghiệp cũng đã triển khai hoạt động, cung cấp thiết bị và phát triển thị trường tại Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Công ty công nghệ Hồ Liễn Tân Cương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An trong phát triển năng lượng, với các loại hình đa dạng như thủy điện, điện gió, điện mặt trời... Đồng chí nhấn mạnh, Nghệ An đang chú trọng thu hút đầu tư phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển công nghiệp và hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững. Tỉnh mong muốn Goldwind chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu khả năng hợp tác phát triển điện gió và các giải pháp năng lượng sạch phục vụ sản xuất công nghiệp.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Hoàng Thịnh Đạt cũng đã trao đổi với Goldwind về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, đặc biệt là phát triển các dự án điện gió, cung ứng thiết bị và ứng dụng các giải pháp công nghệ năng lượng tiên tiến. Hai bên bày tỏ sự quan tâm đến việc tăng cường kết nối, tìm hiểu nhu cầu và thế mạnh của nhau, qua đó nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo tại Nghệ An trong thời gian tới.

Kết nối logistics số và chuỗi cung ứng

Cùng ngày, đoàn công tác đã thăm Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Hối Thông Hỗ Liên Tân Cương - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, logistics số, vận tải thông minh, dữ liệu và quản lý chuỗi cung ứng.

Các đại biểu tham quan Công ty công nghệ Hồ Liễn Tân Cương.

Tại buổi làm việc, đoàn được giới thiệu về nền tảng vận tải số, giải pháp kết nối phương tiện, lái xe và doanh nghiệp vận tải; hệ thống quản lý logistics, giám sát hành trình, hồ sơ điện tử phương tiện và quản lý khu logistics thông minh.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đánh giá cao kinh nghiệm của Công ty Hối Thông Hỗ Liên trong phát triển nền tảng logistics thông minh, ứng dụng dữ liệu số và kết nối chuỗi cung ứng. Nghệ An đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu cơ hội hợp tác về quản lý vận tải, kho bãi, kết nối chuỗi cung ứng; đồng thời hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp logistics, thương mại tại Tân Cương để tìm kiếm giải pháp vận chuyển, phân phối nông sản và thủy hải sản của Nghệ An.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Công ty công nghệ Hối Thông Hồ Liễn Tân Cương.

Các nội dung được đoàn quan tâm gồm nghiên cứu thử nghiệm công nghệ điều phối vận tải, quản lý kho bãi, hàng hóa tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, các khu công nghiệp và khu vực cảng Cửa Lò; tăng cường kết nối doanh nghiệp vận tải, kho lạnh, phân phối, góp phần đưa sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến và thủy hải sản của Nghệ An tiếp cận thị trường Tân Cương.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Hoàng Thịnh Đạt cũng đã trao đổi với Công ty Hối Thông Hỗ Liên về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực logistics, vận tải hàng hóa xuyên quốc gia và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên đặc biệt quan tâm đến các giải pháp vận chuyển, bảo quản và phân phối nông sản, nhất là trái cây nhiệt đới, nhằm khai thác hiệu quả nhu cầu thị trường và mở rộng các kênh lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Qua đó, mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, nghiên cứu hình thành các tuyến vận chuyển và chuỗi cung ứng hàng hóa ổn định, hiệu quả trong thời gian tới.

Đại biểu tham quan Trung tâm Triển lãm công nghiệp nông nghiệp thông minh Tân Cương.

Chuyến khảo sát, làm việc tại các doanh nghiệp và mô hình thực tiễn của Tân Cương đã mở rộng thêm những kênh kết nối cụ thể giữa hai bên. Các nội dung về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và logistics số không chỉ phù hợp với định hướng phát triển của Nghệ An, mà còn có thể tạo điều kiện thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác doanh nghiệp trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Triển lãm công nghiệp nông nghiệp thông minh Tân Cương.

Trong khuôn khổ hoạt động, đoàn công tác đã thăm Trung tâm Triển lãm công nghiệp nông nghiệp thông minh Tân Cương, tìm hiểu các mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, cơ giới hóa, tưới tiết kiệm nước, bảo quản và chế biến nông sản.