Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Bệnh viện Đại học Aalborg, Đan Mạch

Tham gia đoàn có đồng chí Lê Văn Giáp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, cùng các thành viên đoàn công tác.

Tiếp và làm việc với đoàn có bà Lis Bjerregaard Riahi – Phó Giám đốc Bệnh viện; ông Jan Nybo – Bác sĩ trưởng, Trưởng khoa, cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Aalborg và Đại học Aalborg.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Tìmhiểumôhìnhbệnhviệnđạihọchiệnđạivàđịnhhướng “bệnhviệncủatương lai”

Tại cuộc làm việc, đại diện Bệnh viện Đại học Aalborg đã giới thiệu với đoàn về quá trình hình thành, mô hình tổ chức và định hướng phát triển của Bệnh viện; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Bệnh viện Đại học Aalborg là một trong những cơ sở y tế đại học quan trọng của Đan Mạch, có sự gắn kết chặt chẽ với Đại học Aalborg trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn khám, chữa bệnh. Bệnh viện phát triển theo mô hình kết hợp giữa thực hành lâm sàng, đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn chăm sóc và điều trị người bệnh.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An cũng được giới thiệu về định hướng xây dựng “bệnhviệncủatương lai”, với cách tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm; chú trọng xây dựng hành trình chăm sóc an toàn, hiệu quả và nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Bên cạnh đó, Bệnh viện quan tâm ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành và hoạt động chuyên môn, gắn phát triển chuyên môn với nghiên cứu khoa học, đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Những chia sẻ từ phía Bệnh viện Đại học Aalborg đã giúp đoàn công tác có thêm thông tin thực tiễn về mô hình tổ chức và vận hành của một bệnh viện đại học hiện đại, đặc biệt là cách thức kết nối giữa hoạt động khám, chữa bệnh với nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ.

Đại diện Bệnh viện Đại học Aalborg giới thiệu về mô hình hoạt động và định hướng phát triển của Bệnh viện.

Nghệ An đềxuất 3 trọngtâmhợptác

Phát biểu tại cuộc làm việc, PGS.TS.BS Dương Đình Chỉnh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Bệnh viện Đại học Aalborg, đồng thời đánh giá cao những thông tin, kinh nghiệm thực tiễn mà các chuyên gia của Bệnh viện và Đại học Aalborg đã chia sẻ với đoàn công tác.

PGS.TS.BS Dương Đình Chỉnh phát biểu, trao đổi tại cuộc làm việc.

PGS.TS.BS Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch đang tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an Việt Nam) và Bệnh viện Đại học Aalborg (Đan Mạch) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X.

Đoàn đại biểu Nghệ An đề xuất nhiều hướng hợp tác quốc tế.

Sau lễ ký kết, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác sang Đan Mạch làm việc và khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đại học Aalborg nhằm tiếp tục trao đổi, tìm hiểu sâu hơn về mô hình tổ chức, hoạt động chuyên môn và các nội dung có thể triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên.

Đặc biệt, Nghệ An là địa phương đầu tiên của Việt Nam đến thăm, làm việc tại Đan Mạch và trực tiếp làm việc với Bệnh viện Đại học Aalborg sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều này thể hiện sự chủ động của tỉnh Nghệ An trong việc tiếp nối và cụ thể hóa những động lực mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Đan Mạch, nhất là trong lĩnh vực y tế.

Trên cơ sở đó, Trưởng đoàn công tác tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn Bệnh viện Đại học Aalborg quan tâm tăng cường kết nối, trao đổi và nghiên cứu khả năng hợp tác với ngành Y tế Nghệ An trên 3 nội dung trọng tâm:

Thứnhất, hỗtrợhợptácchuyênmônvàchuyểngiaokỹthuật. Nghệ An mong muốn tăng cường kết nối với các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Aalborg trong những lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nhu cầu thực tiễn của tỉnh và thế mạnh của Bệnh viện. Hai bên có thể nghiên cứu các hình thức hợp tác trong đào tạo, trao đổi chuyên môn, hướng dẫn thực hành và từng bước hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật phù hợp, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Nghệ An.

Thứhai, traođổikinhnghiệmvềquảnlýchấtlượng, quảntrịbệnhviệnvàxâydựngbệnhviệnthôngminh. Nghệ An mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Bệnh viện Đại học Aalborg trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện, quản trị và tổ chức vận hành cơ sở y tế hiện đại; đồng thời trao đổi về ứng dụng công nghệ số, hệ thống thông tin và các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dịch vụ và từng bước hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của Bệnh viện trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ, bảo đảm an toàn người bệnh, chuẩn hóa các quy trình chuyên môn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Việc tăng cường ứng dụng dữ liệu, công nghệ số và các giải pháp thông minh trong quản trị, điều hành cũng là những nội dung mà ngành Y tế Nghệ An đặc biệt quan tâm, nhằm từng bước hiện đại hóa hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Thứba, tăngcườngtraođổibácsĩ, chuyêngiatheohướnghợptáchaichiều. Bên cạnh việc tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ, cán bộ y tế Nghệ An được học tập, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn tại Bệnh viện Đại học Aalborg, tỉnh Nghệ An cũng mong muốn được đón các bác sĩ, chuyên gia của Bệnh viện sang thăm, làm việc và trao đổi chuyên môn tại các cơ sở y tế của tỉnh có thế mạnh. Trong đó, có thể nghiên cứu các hoạt động trao đổi, học tập về y học cổ truyền, các bệnh truyền nhiễm và một số lĩnh vực chuyên môn phù hợp khác, qua đó thúc đẩy sự chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác theo hướng hai chiều, cùng phát huy thế mạnh của mỗi bên.

PGS.TS.BS Dương Đình Chỉnh bày tỏ tin tưởng chuyến thăm và làm việc lần này sẽ mở ra một kênh kết nối mới giữa ngành Y tế Nghệ An và Bệnh viện Đại học Aalborg; tạo cơ hội để hai bên hiểu rõ hơn về thế mạnh, nhu cầu và những lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhau. Từ những trao đổi ban đầu này, hai bên có thể tiếp tục duy trì liên hệ, từng bước nghiên cứu, thảo luận các nội dung hợp tác phù hợp, hướng tới xây dựng Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) trong thời gian tới.

Trao đổicácđịnhhướnghợptáctrongthờigiantới

Tại cuộc làm việc, TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã chia sẻ thêm về hệ thống y tế của tỉnh, những kết quả nổi bật cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới. Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển chuyên môn kỹ thuật và tiếp cận các mô hình quản trị, công nghệ hiện đại.

Hai bên đã dành thời gian trao đổi về những lĩnh vực có tiềm năng kết nối, trên cơ sở nhu cầu thực tế của ngành Y tế Nghệ An và thế mạnh chuyên môn của Bệnh viện Đại học Aalborg. Các nội dung được trao đổi tại cuộc làm việc sẽ là cơ sở để các đơn vị tiếp tục duy trì liên hệ, tăng cường kết nối giữa các chuyên gia và nghiên cứu những lĩnh vực hợp tác có tính khả thi trong thời gian tới.

Các đại biểu trao đổi về định hướng hợp tác trong lĩnh vực y tế.

Đại diện Bệnh viện Đại học Aalborg đã chia sẻ, trao đổi cởi mở với đoàn công tác về những lĩnh vực chuyên môn mà hai bên có thể tiếp tục kết nối, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với các đề xuất hợp tác của tỉnh Nghệ An. Phía Bệnh viện đánh giá cao việc hai bên đã có cơ hội trực tiếp trao đổi, làm rõ nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong tương lai. Bệnh viện mong muốn duy trì trao đổi với ngành Y tế Nghệ An, từng bước xác định những nội dung phù hợp, khả thi để nghiên cứu và triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

Việc trực tiếp trao đổi trong chuyến công tác lần này cũng giúp tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Đại học Aalborg hiểu rõ hơn về mô hình hoạt động, năng lực chuyên môn và định hướng phát triển của mỗi bên. Qua đó, hai bên có thể từng bước xác định các nội dung ưu tiên để tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, hướng tới xây dựng Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) trong tương lai.

Tham quanmôhìnhhoạtđộngcủaBệnhviệnĐạihọc Aalborg

Sau cuộc làm việc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã tham quan một số khu vực chức năng của Bệnh viện Đại học Aalborg, tìm hiểu hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh.

Thông qua chuyến tham quan thực tế, các thành viên trong đoàn có dịp tìm hiểu trực tiếp mô hình vận hành của một bệnh viện đại học hiện đại, cách thức tổ chức không gian chăm sóc người bệnh, sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn cũng như việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động thường ngày của Bệnh viện.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham quan Bệnh viện Đại học Aalborg.

Chuyến thăm và làm việc với Bệnh viện Đại học Aalborg là một hoạt động quan trọng trong chương trình công tác của đoàn công tác tỉnh Nghệ An tại Đan Mạch. Không chỉ tạo cơ hội để đoàn tìm hiểu sâu hơn về mô hình tổ chức, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản trị bệnh viện, chuyến làm việc còn mở ra kênh kết nối trực tiếp giữa ngành Y tế Nghệ An với một cơ sở y tế, đào tạo và nghiên cứu có uy tín của Đan Mạch.

Trên cơ sở những kết quả trao đổi ban đầu, hai bên sẽ tiếp tục duy trì liên hệ, tăng cường kết nối giữa các đơn vị và chuyên gia liên quan, từng bước nghiên cứu khả năng hợp tác trong những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên. Đây cũng là tiền đề quan trọng để ngành Y tế Nghệ An và Bệnh viện Đại học Aalborg tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác, hướng tới thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An và đại diện Bệnh viện Đại học Aalborg tặng quà, chụp ảnh lưu niệm.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Bệnh viện.