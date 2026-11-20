Toàn cảnh cuộc hội kiến.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ; cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Về phía Tân Cương có ông Từ Quý Tường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khu tự trị, Bí thư Ban Ngoại vụ Tân Cương; bà Mạch Lệ Yến - Tư Mã Nghĩa - Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị; ông Tôn Vọng Sinh - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên thuộc Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị; ông Lý Hồng Kỳ - Bí thư Ban Cán sự Đảng Sở Thương mại Khu tự trị; ông Lư Đồng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Ngân sách thuộc Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị, cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tại buổi hội kiến.

Lãnhđạo Tân Cươngđềxuất 5 địnhhướnghợptác

Phát biểu tại cuộc hội kiến, bà Tổ Mộc Nhiệt Đề Ngô Bố Lực nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến thăm và làm việc tại Tân Cương; đánh giá cao các ý kiến, đề xuất hợp tác của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và các thành viên đoàn.

Bà nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều điểm tương đồng về chính trị. Trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng, phát triển đất nước, nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu; đồng thời tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới và phát triển.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 4/2026 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong việc tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc hội kiến.

Giới thiệu về Tân Cương, bà Tổ Mộc Nhiệt Đề Ngô Bố Lực cho biết, địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững; hệ thống hạ tầng giao thông, gồm đường cao tốc, sân bay và các tuyến kết nối quan trọng, tiếp tục được đầu tư đồng bộ.

Tân Cương đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 228 quốc gia và vùng lãnh thổ; năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 520 tỷ Nhân dân tệ. Địa phương chú trọng phát triển nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao, logistics, năng lượng sạch, thương mại xuyên biên giới và du lịch.

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh bổ trợ giữa hai địa phương, lãnh đạo Nhân đại Khu tự trị Tân Cương đề xuất 5 định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Thứ nhất, tăng cường giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn và hoạt động giao lưu nhân dân, qua đó củng cố sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị giữa chính quyền, các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và nhân dân hai địa phương.

Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Phía Tân Cương hoan nghênh tỉnh Nghệ An tiếp tục cử các đoàn công tác, đoàn doanh nghiệp sang khảo sát, tìm kiếm đối tác và nghiên cứu cơ hội hợp tác, nhất là trong lĩnh vực nông sản, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, logistics và thương mại xuyên biên giới.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tại cuộc hội kiến.

Thứ ba, thúc đẩy hợp tác du lịch thông qua giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng; kết nối cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành; nghiên cứu tổ chức chương trình khảo sát, trao đổi thông tin thị trường và từng bước thúc đẩy trao đổi khách du lịch.

Thứ tư, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật tại mỗi địa phương.

Thứ năm, duy trì cơ chế liên lạc thường xuyên giữa các cơ quan đầu mối; đẩy mạnh trao đổi thông tin, giới thiệu đối tác, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên và từng bước cụ thể hóa các đề xuất thành hoạt động hợp tác thiết thực.

Bà Tổ Mộc Nhiệt Đề Ngô Bố Lực khẳng định, cuộc hội kiến là khởi đầu quan trọng, mở ra dư địa mới để hai bên tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất.

Nghệ An khẳngđịnhquyếttâmcụthểhóacácđềxuấthợptác

Đáp lại, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo và các cơ quan Tân Cương dành cho đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Đồng chí bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan thiên nhiên đa dạng, bản sắc văn hóa phong phú, sự phát triển năng động và những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Tân Cương.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc hội kiến.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, Nghệ An là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam, có tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế biển, thương mại và du lịch; là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, có truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc. Tỉnh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao 5 định hướng hợp tác do lãnh đạo Tân Cương đề xuất, đồng thời khẳng định Nghệ An mong muốn tiếp tục thúc đẩy kết nối với Tân Cương trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, công nghệ chế biến, du lịch và giao lưu văn hóa.

Theo đồng chí Trưởng đoàn, những nội dung đã được trao đổi tại tọa đàm giữa tỉnh Nghệ An với các cơ quan, doanh nghiệp Tân Cương trước đó là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn những nội dung phù hợp và từng bước triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

Mởrộnggiaolưucơquandâncử, tạonềntảnghợptáclâudài

Tại cuộc gặp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động trên ba nội dung: Công tác chuẩn bị kỳ họp và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; hoạt động giám sát chuyên đề, khảo sát thực tế và theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; duy trì mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với nhân dân, tiếp nhận và theo dõi giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Trưởng đoàn khẳng định, Nghệ An sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực này; đồng thời mong muốn hai bên duy trì liên hệ, lựa chọn hình thức trao đổi chuyên môn phù hợp, tạo điều kiện để đại biểu, cán bộ của hai cơ quan tìm hiểu thực tiễn hoạt động của nhau.

Bà Tổ Mộc Nhiệt Đề Ngô Bố Lực đánh giá cao đề xuất của HĐND tỉnh Nghệ An. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của Tân Cương trên các lĩnh vực mà Trưởng đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã kiến nghị. Theo bà, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan dân cử hai địa phương không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi bên mà còn củng cố nền tảng hiểu biết, tin cậy và hợp tác lâu dài. Bà đề nghị hai bên tăng cường học hỏi kinh nghiệm về xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, qua đó góp phần thúc đẩy pháp trị và hiệu quả quản trị ở mỗi địa phương

Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trân trọng mời lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương sang thăm và làm việc tại Nghệ An vào thời gian phù hợp, tiếp tục trao đổi kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử và tìm hiểu các cơ hội hợp tác giữa hai địa phương.

Cuộc hội kiến đã tạo sự kết nối ở cả ba cấp độ: Định hướng giữa lãnh đạo hai địa phương; phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn; và thúc đẩy liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để các đề xuất về nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thương mại, năng lượng sạch, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân được tiếp tục cụ thể hóa trong thời gian tới.