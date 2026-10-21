Đoàn công tác tỉnh Lào Cai tìm hiểu công nghệ sản xuất hydro từ năng lượng tái tạo tại Nhật Bản

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai được giới thiệu về mô hình Power to Gas (P2G) - công nghệ chuyển đổi điện năng thành khí hydro thông qua quá trình điện phân nước. Mô hình hướng đến tận dụng nguồn điện dư thừa từ năng lượng tái tạo, góp phần ổn định hệ thống điện, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thúc đẩy phát triển năng lượng sạch.

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai thăm Nhà máy Hydrogen, tỉnh Yamanashi.

Đoàn đã tìm hiểu hệ thống điện phân nước sử dụng màng điện phân polymer (PEM), các thiết bị sản xuất hydro, hệ thống lưu trữ, vận chuyển và ứng dụng hydro trong công nghiệp. Theo giới thiệu, công nghệ PEM có khả năng thích ứng nhanh với sự biến động của nguồn điện tái tạo, sử dụng nước tinh khiết làm nguyên liệu đầu vào và đạt hiệu suất chuyển đổi điện năng thành hydro khoảng 70%.

Mô hình tại Yamanashi được triển khai kết hợp với các nhà máy điện mặt trời, hệ thống điện phân và thiết bị lưu trữ năng lượng. Hydro sau khi sản xuất có thể được lưu trữ, vận chuyển và sử dụng làm nhiên liệu, cung cấp nhiệt hoặc phục vụ các quy trình công nghiệp, trong đó có sản xuất sắt, thép.

Nhiều phương tiện ở Nhật Bản sử dụng khí hydro.

Chuyến thăm là dịp để đoàn công tác tỉnh Lào Cai tìm hiểu kinh nghiệm của Nhật Bản trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ hydro, đặc biệt là giải pháp khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo. Qua đó, góp phần cung cấp thêm thông tin, kinh nghiệm thực tiễn phục vụ nghiên cứu định hướng phát triển năng lượng sạch, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế xanh, bền vững trên địa bàn tỉnh.