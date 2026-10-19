Đoàn công tác tỉnh Lào Cai thăm, làm việc với Công ty Cổ phần EREX và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai, xã Trấn Yên (hai đơn vị đang phát triển mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa của tỉnh) cùng một số đơn vị, xã phường của tỉnh.

Tiếp đoàn có ông Honna Hitoshi - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần EREX.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Erex.

Công ty cổ phần EREX (Erex Co., Ltd.) là doanh nghiệp Nhật Bản được thành lập năm 1999, có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. Các lĩnh vực hoạt động chính của Erex gồm phát triển, cung ứng nhiên liệu sinh khối; đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy điện; kinh doanh điện; nghiên cứu sử dụng sinh khối thay thế một phần nhiên liệu than tại các nhà máy nhiệt điện.

Tại Việt Nam, Công ty cổ phần EREX triển khai dự án thông qua các công ty thành viên, phối hợp với doanh nghiệp trong nước về xây dựng, công nghệ, cung ứng nhiên liệu và vận hành.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông Honna Hitoshi - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần EREX.

Tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần EREX đang triển khai hai dự án tại Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên, xã Đông Cuông, gồm: Nhà máy nhiên liệu sinh khối và Nhà máy điện sinh khối, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 138 triệu USD.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Honna Hitoshi - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần EREX nhiệt liệt chào mừng đoàn đến thăm và làm việc với công ty.

Ông Honna Hitoshi - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần EREX tặng quà Đoàn công tác tỉnh Lào Cai.

Ông Honna Hitoshi gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Lào Cai trong thời gian qua đã tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa để công ty tổ chức xây dựng các nhà máy tại tỉnh Lào Cai; đồng thời mong muốn đồng hành với tỉnh Lào Cai trong phát triển các loại hình năng lượng sạch, đặc biệt là điện sinh khối.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn và đánh giá cao việc Công ty cổ phần EREX đã quan tâm tìm hiểu và thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh Lào Cai. Đồng chí hy vọng các nhà máy điện sinh khối EREX đang đầu tư tại tỉnh Lào Cai sẽ sớm đi vào hoạt động, phát huy giá trị đầu tư của công ty, đồng thời đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai làm việc tại Công ty cổ phần EREX.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án.

Đồng chí cũng thể hiện mong muốn Công ty cổ phần EREX sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại tỉnh Lào Cai; chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ về công nghệ sinh khối, quản lý nhiên liệu, vận hành nhà máy; tạo cơ hội cho người lao động địa phương tham gia các dự án, nâng cao kỹ năng và tiếp cận quy trình làm việc của doanh nghiệp Nhật Bản.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Đón tiếp Đoàn có đồng chí Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền và các tham tán của Việt Nam tại Nhật Bản.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn ngài Đại sứ đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với đoàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tới ngài Đại sứ.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với đồng chí Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin tới Đại sứ về một số kết quả hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác Nhật Bản. Điển hình là các quan hệ hợp tác cấp địa phương với thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama và tỉnh Yamanashi; các hoạt động đầu tư, thu hút vốn ODA, hợp tác về lao động, du học sinh...

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản quan tâm hỗ trợ tỉnh Lào Cai về quảng bá địa phương, kết nối đầu tư, thương mại và du lịch; hỗ trợ hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; giới thiệu các trường, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp Nhật Bản để kết nối đào tạo nghề theo nhu cầu sử dụng nhân lực; mở rộng cơ hội học bổng, du học, trao đổi giáo viên và giao lưu học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, mong Đại sứ quán hỗ trợ kết nối đối tác tiếp nhận lao động uy tín, cung cấp thông tin về điều kiện học tập, thực tập và làm việc; phối hợp bảo hộ công dân, bảo đảm quyền lợi của người học và người lao động; tiếp tục giới thiệu các chương trình hỗ trợ phù hợp về y tế, giáo dục và hạ tầng thiết yếu tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã chia sẻ về các hoạt động đối ngoại, hợp tác Đại sứ quán đang triển khai tại Nhật Bản. Đánh giá cao về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lào Cai trong bối cảnh phát triển mới. Cung cấp và gợi mở một số thông tin, định hướng hợp tác, thu hút đầu tư từ Nhật Bản đối với tỉnh Lào Cai về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, như: sản xuất dâu tằm tơ tại xã Trấn Yên; phát triển du lịch tại Mù Cang Chải, Sa Pa, Y Tý; phát triển năng lượng mới Hydrogen...

Kết thúc buổi làm việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cam kết trong thời gian tới sẽ tích cực có các hoạt động hỗ trợ thu hút, kêu gọi đầu tư, giới thiệu các đối tác tiềm năng với tỉnh Lào Cai, đặc biệt là trong những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.