Cùng dự có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ ở Đồng Nai.

Cùng dâng hương, về phía thành phố Đồng Nai có đồng chí Vũ Hồng Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai; đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ thành phố; đồng chí Thái Bảo - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Võ Thị Sáu; đồng thời dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và lãnh đạo thành phố Đồng Nai dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên Đoàn công tác tỉnh Lào Cai nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và đồng chí Vũ Hồng Văn - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ.

Công trình Nhà thờ Bác Hồ được xây dựng và khánh thành vào ngày 30/9/2025 trong khuôn viên trụ sở Thành ủy Đồng Nai. Đây không chỉ là công trình văn hóa, tâm linh đặc biệt mà còn là nơi giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và đạo đức cho các thế hệ; là địa chỉ đỏ để hằng ngày cũng như các dịp lễ, tết, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân bày tỏ lòng tri ân, tình cảm tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng liệt sĩ CAND Võ Thị Sáu.

Các đồng chí trong đoàn công tác dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác sẽ khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại một số khu công nghiệp, doanh nghiệp; Trung tâm IOC thành phố, Trung tâm Hành chính công, Không gian đổi mới sáng tạo Trường Đại học Lạc Hồng; làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các nội dung hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai và lãnh đạo thành phố Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm.

Các nội dung chi tiết, Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai tiếp tục cập nhật.