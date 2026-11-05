Đoàn công tác tỉnh Lai Châu làm việc với Trung tâm ASEAN - Nhật Bản

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Đại biểu tỉnh Lai Châu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Kunihiko Hirabayashi - Tổng thư ký Trung tâm ASEAN - Nhật Bản đã giới thiệu khái quát tới Đoàn công tác về chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động trọng tâm của Trung tâm ASEAN - Nhật Bản. Theo đó, Trung tâm được thành lập năm 1981, là tổ chức liên chính phủ có vai trò thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản với các nước ASEAN; hỗ trợ quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Ông Kunihiko Hirabayashi - Tổng thư ký Trung tâm ASEAN - Nhật Bản (AJC) phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Trung tâm; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của AJC trong thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và các nước ASEAN.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân nhấn mạnh: Lai Châu có diện tích đất nông, lâm nghiệp chiếm trên 58%, với nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao như: chè, mắc ca, quế và đặc biệt là Sâm Lai Châu, loại dược liệu quý có giá trị kinh tế và y học cao. Tỉnh có lợi thế nổi bật về phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và nghỉ dưỡng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, sở hữu 7/10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc. Bên cạnh đó, cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng và hệ thống giao thông kết nối liên vùng tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển logistics. Tỉnh hiện có lực lượng lao động hơn 320 nghìn người, đây là nguồn nhân lực quan trọng phục vụ phát triển sản xuất và thu hút đầu tư.

Trên cơ sở những thế mạnh, tiềm năng của tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân mong muốn Trung tâm ASEAN - Nhật Bản quan tâm hỗ trợ quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh của Lai Châu đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản; tăng cường kết nối các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác phù hợp với lợi thế của tỉnh.

Nhân dịp chuyến thăm và làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng món quà đặc sản, tinh tuý của núi rừng Lai Châu đến ông Kunihiko Hirabayashi - Tổng thư ký Trung tâm ASEAN - Nhật Bản (AJC).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên cũng trao đổi nhiều nội dung quan trọng về khả năng hợp tác trong lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản, quản lý chất lượng, phát triển Sâm Lai Châu và các loại dược liệu; tiết kiệm năng lượng, khai thác khoáng sản, du lịch và ứng dụng công nghệ xanh; kết nối doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, hỗ trợ thông tin, thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, chuyên gia Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, làm việc tại Lai Châu.

Buổi làm việc của Đoàn công tác tỉnh Lai Châu với Trung tâm ASEAN - Nhật Bản mở ra những kỳ vọng mới về hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh.

Thông qua buổi làm việc, tỉnh Lai Châu mong muốn tăng cường phối hợp với Trung tâm ASEAN - Nhật Bản trong xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp. Qua đó, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương, thu hút nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm từ Nhật Bản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.