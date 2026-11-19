Tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Lai Châu có bà Trần Lệ - Phó Tổng Giám đốc, các thành viên trong Ban lãnh đạo và đai diện các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Côn Minh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế của tỉnh: có đường biên giới dài tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan hùng vĩ, khí hậu trong lành và bản sắc văn hóa các dân tộc độc đáo. Với nhiều điểm đến hấp dẫn như: Cao nguyên Sìn Hồ, khu vực đèo Ô Quy Hồ, các đỉnh núi cao (Pu Ta Leng, Pu Si Lung, Bạch Mộc Lương Tử) cùng hệ thống suối khoáng nóng, thác nước và các bản du lịch cộng đồng, Lai Châu có nhiều dư địa để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm và khám phá văn hóa. Những sản phẩm này có tính bổ trợ cao với du lịch tỉnh Vân Nam để có thể hình thành các hành trình liên tuyến xuyên biên giới hấp dẫn.

Đại diện hai bên ký kết trước sự chứng kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân cùng các đại biểu hai bên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Côn Minh hợp tác với tỉnh Lai Châu ở 4 nội dung trọng tâm: phối hợp quảng bá, trao đổi nguồn khách hai chiều và xây dựng các tuyến du lịch chất lượng cao; nghiên cứu liên kết đầu tư phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, cơ sở lưu trú chất lượng cao gắn với bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa bản địa; làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư uy tín của tỉnh Vân Nam đến khảo sát, hợp tác tại Lai Châu; hỗ trợ tỉnh Lai Châu tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá điểm đến tại tỉnh Vân Nam. Đồng chí cũng trân trọng mời lãnh đạo công ty cùng các nhà đầu tư sớm sang thăm, khảo sát thực tế tại Lai Châu để triển khai các dự án hợp tác.

Bà Trần Lệ - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Côn Minh đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lai Châu trong lĩnh vực du lịch, mong muốn hai bên sẽ tăng cường trao đổi nguồn khách, hợp tác hình thành các tour, tuyến du lịch qua biên giới, khai thác lợi thế của cặp cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà trong phát triển kinh tế - xã hội. Bà Trần Lệ bày tỏ tin tưởng: Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân, hợp tác du lịch qua biên giới giữa hai bên sẽ có những bước phát triển tích cực trong thời gian tới.

Ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và bà Trần Lệ - Phó Tổng giám đốc công ty TNHH du lịch Côn Minh (Trung Quốc) trao biên bản hợp tác.

Để làm cơ sở triển khai các nội dung hợp tác, trước sự chứng kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân cùng các đại biểu hai bên, đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và bà Trần Lệ - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Côn Minh đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác phát triển du lịch xuyên biên giới giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp xây dựng các tuyến du lịch xuyên biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà. Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Côn Minh sẽ làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư du lịch Vân Nam sang khảo sát tại Lai Châu và hỗ trợ tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch Lai Châu tại Vân Nam. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu sẽ làm đầu mối cung cấp thông tin quy hoạch, chính sách ưu đãi đầu tư và kết nối các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch trong tỉnh với phía đối tác để thúc đẩy khai thác thị trường khách hai bên.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ mở ra bước tiến mới trong liên kết phát triển du lịch xuyên biên giới, góp phần đưa du lịch Lai Châu vươn ra thị trường quốc tế.