Đoàn công tác tỉnh kiểm tra chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quảng Uyên

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu căn cứ chiến đấu, khu vực sơ tán nhân dân, lớp học thời chiến và khu vực vận hành cơ chế; kiểm tra hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành diễn tập, các kế hoạch, phương án và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng phục vụ diễn tập.

Đoàn công tác kiểm tra trực tiếp tại các địa điểm diễn tập.

Theo báo cáo, xã Quảng Uyên chủ động triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập. Khảo sát thực địa các vị trí, thành lập ban tổ chức, tổ giúp việc ban tổ chức diễn tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tham gia. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, văn kiện diễn tập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xã huy động lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các xóm tham gia xây dựng thao trường, lán trại và các công trình phục vụ diễn tập. Đến nay, địa phương huy động trên 1.500 ngày công lao động, hơn 2.060 cây tre, vầu; vận động các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân đóng góp kinh phí, vật chất phục vụ diễn tập. Các hoạt động vệ sinh lòng đường, vỉa hè, đường làng, ngõ xóm và làm đường bê tông trong khu căn cứ chiến đấu được triển khai.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đức Xuân phát kiểu kết luận.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đức Xuân đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Quảng Uyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kịp thời các nghị quyết, kế hoạch và linh hoạt lồng ghép nguồn lực diễn tập với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện khu căn cứ chiến đấu theo tiến độ; bảo quản tốt các hạng mục đã hoàn thành.

Đối với hệ thống văn kiện, các ngành cần thống nhất số liệu nền, bảo đảm tính liên thông và sát với thực tế. Yêu cầu tổ đạo diễn và thành viên các tổ công tác tăng cường phối hợp, bám sát nhiệm vụ được phân công, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần hoàn thiện các điều kiện, bảo đảm cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quảng Uyên diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.