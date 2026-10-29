Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp thăm các doanh nghiệp tại TP. Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang

Hoạt động nhằm tìm hiểu năng lực, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư giữa tỉnh Đồng Tháp với các đối tác Trung Quốc.

Tập đoàn Boyang Ninh Ba có trụ sở tại TP. Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, được thành lập năm 1958, hoạt động trong các lĩnh vực: Dệt may, hàng dệt gia dụng, thương mại và đầu tư công nghiệp.

Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp tham quan Tập đoàn Boyang Ninh Ba.

Với quá trình phát triển lâu năm và hoạt động kinh doanh đa dạng, tập đoàn là đối tác tiềm năng để tỉnh Đồng Tháp tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và phát triển chuỗi cung ứng.

Qua tham quan và trao đổi, đoàn có dịp tìm hiểu thêm về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời trao đổi thông tin về tiềm năng, lợi thế và cơ hội kết nối đầu tư của tỉnh Đồng Tháp.

Đây là cơ sở để hai bên tiếp tục tìm hiểu khả năng hợp tác trong lĩnh vực dệt may, hàng dệt gia dụng, kết nối doanh nghiệp và phát triển thị trường tiêu thụ trong thời gian tới.

Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp cũng đến thăm Công ty Công nghệ Lanyang (BLUEOCEAN), hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển công nghệ làm mát bằng chất lỏng ngâm và các giải pháp tản nhiệt tiết kiệm năng lượng.

Công nghệ của doanh nghiệp hướng đến các ứng dụng trong trung tâm dữ liệu, máy chủ và hạ tầng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành thiết bị và sử dụng năng lượng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng phát triển quan trọng, việc kết nối với Công ty Công nghệ Lanyang tạo cơ hội để tỉnh Đồng Tháp tìm hiểu các giải pháp công nghệ tiên tiến, trao đổi khả năng ứng dụng phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời nghiên cứu triển vọng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao.

Qua đó, tỉnh tiếp tục quảng bá môi trường đầu tư, tiềm năng và lợi thế của địa phương đến các doanh nghiệp quốc tế, góp phần mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm cơ hội thu hút đầu tư trong những lĩnh vực phù hợp.

Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp thăm Công ty Công nghệ Lanyang (BLUEOCEAN).

Thông qua chuyến thăm các doanh nghiệp tại TP. Ninh Ba, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có trọng tâm, gắn kết nhu cầu của nhà đầu tư với tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Đây cũng là dịp để tỉnh mở rộng quan hệ hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, tìm kiếm đối tác phù hợp trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại và công nghệ, góp phần huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới.