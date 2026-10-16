Đoàn công tác tỉnh chúc mừng 81 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 1

Đón tiếp đoàn có Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của Quân khu đối với tỉnh Cao Bằng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; đặc biệt là triển khai các dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, trường phổ thông nội trú liên cấp và khắc phục hậu quả thiên tai tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, Đồn Đồng Mu, xã Xuân Trường. Đồng chí khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân khu với cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đồng thời củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

Đoàn công tác tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Trung tướng La Công Phương nhấn mạnh: Quân khu 1 luôn coi trọng việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chăm lo đời sống nhân dân. Thời gian tới, LLVT Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai các nhiệm vụ, dự án theo chức trách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng địa bàn vững mạnh.

Sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền tỉnh Cao Bằng là nguồn cổ vũ tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1; đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc địa bàn.