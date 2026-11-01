Đoàn công tác tỉnh Cà Mau dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng cùng đoàn công tác thực hiện nghi lễ tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Trong không khí trang nghiêm hướng về Đất Tổ cội nguồn, các đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Cà Mau - vùng đất cực Nam của Tổ quốc - đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao trời biển của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Trước anh linh các Vua Hùng, Đoàn công tác tỉnh Cà Mau nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, thắt chặt tinh thần đoàn kết, không ngừng rèn đức, luyện tài, đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong”, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Sau lễ dâng hương, Đoàn công tác tỉnh Cà Mau tiếp tục chương trình làm việc tại Phú Thọ nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai tỉnh.