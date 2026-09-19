Đoàn công tác tỉnh An Giang chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh.

Chiều 19/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), đoàn công tác tỉnh An Giang do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh. Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ và đại diện các sở, ngành tỉnh. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Thị Hường tiếp và làm việc với đoàn.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Hường đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, đặc biệt là sự chủ động, thành công trong các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, quảng bá các sản phẩm nông - thủy sản thế mạnh tiếp cận sâu hơn vào thị trường Trung Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết chuyến công tác đạt nhiều kết quả thiết thực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, logistics, du lịch và xuất khẩu nông - thủy sản. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tổng Lãnh sự quán tiếp tục đồng hành, làm cầu nối hỗ trợ An Giang kết nối đối tác, triển khai hiệu quả các cam kết hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.