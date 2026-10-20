Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tìm hiểu các mô hình tại tỉnh Gifu (Nhật Bản)

Đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn công tác. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ngày 19-10, đoàn đến thăm, tìm hiểu mô hình sản xuất nhiên liệu sinh khối rắn Bio-coke của Công ty Alternative Energy Japan (AEJ) và nghe đại diện doanh nghiệp giới thiệu hoạt động nghiên cứu, sản xuất Bio-coke từ nguồn tài nguyên tại chỗ.

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với đại diện Alternative Energy Japan sau buổi khảo sát ngày 19-10. Ảnh: Vũ Tiến Anh

Nguyên liệu đang được sử dụng gồm mùn cưa, phụ phẩm gỗ và phân bò đã qua xử lý; một số nguồn khác như: phụ phẩm thực phẩm, phụ phẩm nông nghiệp và bùn thải đang được nghiên cứu, thử nghiệm. Sản phẩm được định hướng sử dụng trong lò công nghiệp, nồi hơi, bếp đốt và một số thiết bị sử dụng nhiệt.

Tại nhà xưởng, đoàn tìm hiểu máy móc, quy trình chuẩn bị nguyên liệu, sấy, ép nén và vận hành thiết bị; đồng thời trao đổi về phương pháp kiểm tra đặc tính nguyên liệu, yêu cầu kỹ thuật và khả năng tổ chức nguồn cung ổn định.

Đại diện AEJ cho biết, doanh nghiệp hướng đến tận dụng những vật liệu có giá trị sử dụng thấp hoặc thường bị thải bỏ để tạo nguồn năng lượng mới, góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên tại địa phương.

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh cũng quan tâm đến khả năng sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp làm nguyên liệu; điều kiện đầu tư thiết bị, nhà xưởng và quy mô vận hành phù hợp; cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ sở cung cấp nguyên liệu và chính quyền địa phương.

Hai bên đã trao đổi bước đầu về việc tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm nguồn nguyên liệu phù hợp và khả năng kết nối hợp tác. Qua tìm hiểu, đoàn có thêm thông tin thực tiễn để nghiên cứu, chọn lọc những kinh nghiệm phù hợp với điều kiện của Gia Lai trong khai thác phụ phẩm, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo.

Chiều 19-10, đoàn đến Seki Terrace (TP. Seki, tỉnh Gifu) - nơi giới thiệu thông tin du lịch, nghề rèn kiếm và các sản phẩm dao, kéo truyền thống của địa phương.

Tại đây, đoàn đã tìm hiểu cách kết nối hoạt động cung cấp thông tin du lịch với giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm thủ công, trải nghiệm nghề truyền thống và quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa. Qua đó, có thêm thông tin tham khảo về việc bảo tồn, phát huy nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch và thương mại địa phương.

Tiếp đó, đoàn dự tiệc giao lưu tại Hyotan Ogaki vào tối cùng ngày với ông ITO Hidemitsu - nguyên Chủ tịch Hội đồng tỉnh Gifu; ông Yasuda - đại diện Trung tâm Giao lưu Nhật - Việt tại Gifu và đại diện Văn phòng tỉnh. Buổi giao lưu là dịp để các bên tăng cường trao đổi thông tin, hiểu biết lẫn nhau và tạo nền tảng cho các hoạt động làm việc tiếp theo.

Trong ngày 20-10, đoàn đến tham quan, tìm hiểu tại Bảo tàng Tưởng niệm Chiến trường Sekigahara. Bảo tàng ứng dụng màn hình trình chiếu quy mô lớn, bản đồ số, phim tái hiện và hình thức trưng bày trực quan, giúp khách tham quan tìm hiểu bối cảnh, diễn biến và ý nghĩa của trận Sekigahara năm 1600.

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Tưởng niệm Chiến trường Sekigahara (tỉnh Gifu, Nhật Bản). Ảnh: Vũ Tiến Anh

Đoàn tìm hiểu cách tổ chức không gian trưng bày theo hành trình trải nghiệm, kết nối bảo tàng với các điểm di tích trong khu vực và ứng dụng công nghệ số để truyền tải nội dung lịch sử sinh động, dễ tiếp cận. Đây là kinh nghiệm tham khảo cho công tác bảo tồn, số hóa, quảng bá di sản gắn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch tại Gia Lai.

Ngoài ra, đoàn còn đến thăm và làm việc tại Trang trại Yoro - một trong những cơ sở của Công ty Salad Cosmo. Trang trại được tổ chức theo mô hình tích hợp, gồm hệ thống trồng, gia công và chế biến nông sản. Salad Cosmo hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh giá đỗ, rau mầm, rau cắt sẵn, tỏi đen cùng một số sản phẩm nông nghiệp khác.

Được biết, Công ty Salad Cosmo có vốn 90 triệu yên, 876 lao động và doanh thu 27,1 tỷ yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 5-2026. Riêng Trang trại Yoro có 259 người lao động, trong đó có 46 lao động Việt Nam.

Tại cơ sở, Đoàn tìm hiểu quy trình ươm trồng, sơ chế, kiểm soát chất lượng, đóng gói và chuẩn bị sản phẩm đưa ra thị trường. Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc đầu tư máy móc, tự động hóa tại một số công đoạn giúp giảm khoảng 70% nhân công ở các khâu này, đồng thời hỗ trợ kiểm soát điều kiện sản xuất, nâng cao năng suất và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Hai bên đã trao đổi về các tiêu chí kiểm soát chất lượng nông sản như: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nồng độ nitrat và tình trạng sâu bệnh; phương thức thu mua trực tiếp từ nông dân hoặc thông qua hợp tác xã, đơn vị cung ứng; vai trò kết nối của các tổ chức nông nghiệp tại Nhật Bản; cơ chế hợp đồng theo vụ hoặc theo năm nhằm ổn định đầu ra và giá thu mua.

Đoàn nghe giới thiệu dây chuyền sơ chế rau củ. Ảnh: Vũ Tiến Anh

Đoàn cũng tìm hiểu hệ thống thu gom, lọc và xử lý nước thải tại cơ sở. Theo giới thiệu, Trang trại Yoro có chứng nhận FSSC 22000; hoạt động sản xuất nông sản hữu cơ và chế biến thực phẩm hữu cơ có chứng nhận hữu cơ JAS.

Một nội dung được đoàn công tác của HĐND tỉnh quan tâm là việc tận dụng phụ phẩm trong chế biến. Theo trao đổi tại cơ sở, tỷ lệ phụ phẩm của một số nhóm sản phẩm bình quân khoảng 20% khối lượng nguyên liệu; riêng bắp cải có thể lên khoảng 30% do phải loại bỏ lõi, lá già và lá ngoài. Phần phụ phẩm phù hợp được sử dụng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, góp phần giảm chất thải và hình thành chu trình sản xuất tuần hoàn.

Qua các hoạt động, đoàn ghi nhận nhiều kinh nghiệm có thể tiếp tục nghiên cứu, nhất là liên kết vùng nguyên liệu với chế biến và thị trường; tiêu chuẩn hóa quy trình kiểm soát chất lượng; tự động hóa sản xuất; sử dụng tiết kiệm tài nguyên, xử lý phụ phẩm và bảo vệ môi trường.

Kết quả tìm hiểu thực tế cung cấp thêm thông tin phục vụ Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trong công tác thẩm tra, giám sát, kiến nghị và tham mưu HĐND tỉnh xem xét, quyết định chính sách thuộc thẩm quyền.

Chuyến công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tại Nhật Bản diễn ra từ ngày 18 đến 22-10 tại tỉnh Gifu và tỉnh Miyagi. Chương trình tập trung trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan dân cử; tìm hiểu các mô hình công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, năng lượng tái tạo và bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa gắn với du lịch. Qua đó, đoàn nghiên cứu, chọn lọc kinh nghiệm phù hợp để vận dụng vào hoạt động của HĐND và công tác lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.