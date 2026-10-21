Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai thăm, chào xã giao Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gifu

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Gifu, đồng thời giới thiệu khái quát về tỉnh Gia Lai sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai thăm, chào xã giao bà Adachi Yoko - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gifu (Nhật Bản). Ảnh: Vũ Tiến Anh

Theo đó, Gia Lai có diện tích hơn 21.500 km², dân số trên 3,5 triệu người; có tiềm năng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch văn hóa, lịch sử.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 8,03% so với cùng kỳ năm 2025. Hiện tỉnh có 19 dự án có vốn đầu tư từ Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký khoảng 234,15 triệu USD.

Tại buổi thăm, chào xã giao, hai bên bày tỏ vui mừng trước quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Gifu; đồng thời trao đổi về các lĩnh vực có thể thúc đẩy trong thời gian tới như: đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận lao động và thực tập sinh kỹ năng; ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý hành chính, sản xuất và đời sống; xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai mong muốn 2 địa phương tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo và cơ quan chuyên môn; tạo điều kiện để doanh nghiệp tỉnh Gifu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông - lâm sản và năng lượng tái tạo.

Đoàn cũng đề cập việc tỉnh Gifu quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam, trong đó có người gốc Gia Lai đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương.

Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan Hội đồng tỉnh Gifu và tìm hiểu hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản tỉnh Gifu. Tại đây, đoàn được giới thiệu về việc nghiên cứu, sản xuất cá giống, ấp nở, cải thiện giống, phòng và chẩn đoán bệnh thủy sản; ứng dụng kỹ thuật PCR, phân tích DNA môi trường và đào tạo chuyên môn.

Những kinh nghiệm phù hợp sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và trao đổi với UBND tỉnh cùng các cơ quan liên quan nhằm nghiên cứu, tham khảo ứng dụng theo điều kiện thực tế của Gia Lai.