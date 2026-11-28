Cùng tham gia Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại và Nguyễn Thanh Tuấn.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng tham dự lễ viếng có đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn (thứ hai từ phải sang), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại (bìa phải), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân thành kính dâng hương tưởng niệm 10 Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và tỉnh Cà Mau dâng hoa phần mộ 10 Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí trong Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và tri ân công lao to lớn của 10 Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Cà Mau dành phút tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Diễn ra ngày 13/12/1940, Khởi nghĩa Hòn Khoai là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau. Sự hy sinh anh dũng của 10 chiến sĩ cách mạng trong cuộc khởi nghĩa lịch sử đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, khí tiết cách mạng và ý chí đấu tranh kiên cường của quân, dân vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và tỉnh Cà Mau thành kính thắp hương tại gian thờ 10 Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai là nơi tưởng niệm, tri ân các anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.