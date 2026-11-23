Quang cảnh buổi làm việc.

Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; lãnh đạo Thanh tra tỉnh và một số sở, ban, ngành có liên quan.

Đồng chí Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 63 cuộc thanh tra, trong đó có 46 cuộc theo kế hoạch và 17 cuộc đột xuất. Đến nay, đã kết thúc 38 cuộc và ban hành 104 kết luận thanh tra, còn 25 cuộc thanh tra tiếp tục thực hiện theo quy định. Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 44 tổ chức với số tiền 3.262,16 triệu đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 215 tập thể và 466 cá nhân; không có vụ việc chuyển cơ quan điều tra.

Qua công tác thanh tra đã chỉ rõ những tồn tại, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp lý, thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch và giải phóng mặt bằng dẫn đến tình trạng các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; những hạn chế trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án xử lý cơ sở nhà đất dôi dư, tình trạng bỏ trống kéo dài và hiệu quả sử dụng kém, bất cập trong công tác kiểm kê, quản lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu về cơ sở nhà đất.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, HĐND tỉnh và UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp, các ngành đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kiềm chế và ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh khẩn trương triển khai cuộc thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên phạm vi toàn tỉnh. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động bố trí lực lượng quản lý. Tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư đã có quyết định chuyển giao hoặc văn bản giao nhiệm vụ về các đơn vị thuộc tỉnh để quản lý, xử lý là: 918 cơ sở, trong đó số cơ sở nhà, đất không sử dụng, bỏ trống quá 12 tháng là 197 cơ sở.

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo, ưu tiên, xử lý tháo gỡ đối với các dự án có vướng mắc, khó khăn, tồn đọng, kéo dài. Qua thực hiện xác định, phân nhóm dự án, có 36 dự án kiến nghị thẩm quyền xử lý thuộc các cơ quan Trung ương hoặc dự kiến áp dụng cơ chế, chính sách tháo gỡ của Quốc hội, Chính phủ; 321 dự án thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, 100/321 dự án đã hoàn thành xử lý, tháo gỡ; 154/321 dự án đã có phương án xử lý; 67/321 dự án tiếp tục rà soát, xây dựng phương án xử lý.

Công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ của các cấp, các ngành được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 13.231 lượt công dân với 14.247 người liên quan đến 8.777 vụ việc; tiếp nhận 9.722 đơn, đã xử lý 9.631 đơn, trong đó 8.318 đơn đủ điều kiện xử lý.

Nhìn chung, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 cơ bản ổn định, không phát sinh “điểm nóng” về khiếu kiện. Các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân cơ bản được xem xét giải quyết theo thẩm quyền; nhiều vụ việc kéo dài nhiều năm đã được tập trung xử lý, giải quyết, không để phát sinh khiếu kiện gay gắt, phức tạp.

Đồng chí Phạm Hùng, Cục trưởng cục I phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Cục trưởng Cục XIV phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Mai Đại Trưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành có liên quan của tỉnh đã trao đổi một số khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua.

Đồng chí lưu ý, Thanh tra tỉnh cần khẩn trương xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2027, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm: đất đai, tài sản công, đầu tư công, xử lý vấn đề còn chồng chéo.

Trước mắt, khẩn trương hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2026; rà soát, phân loại các kiến nghị, kết luận thanh tra chưa thực hiện, phân tích rõ nguyên nhân, kịp thời đề xuất phương án xử lý. Cần rà soát, tổng hợp, cập nhật tiến độ xử lý, báo cáo kịp thời theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành. Thực hiện hiệu quả các kiến nghị, kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần giải quyết dứt điểm từ cơ sở.

Tiếp tục triển khai số hóa hồ sơ sang nhóm 2, đồng thời vừa làm vừa rà soát, bổ sung hoàn thiện nhóm 1 để từng bước đạt chuẩn dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống". Tăng cường phối hợp cung cấp dữ liệu, kịp thời tháo gỡ khó khăn ở địa phương, cơ sở; xử lý dứt điểm nhà đất dôi dư.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và Đoàn công tác đã giúp tỉnh làm rõ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác số hóa hồ sơ, tài liệu; công tác quản lý, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xem xét, trả lời các kiến nghị của tỉnh đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền Trung ương.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra (23/11/1945-23/11/2026), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đã trao quà lưu niệm và chúc mừng Đoàn công tác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức trao quà lưu niệm và chúc mừng Đoàn công tác nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra (23/11/1945-23/11/2026).

* Cũng trong chiều nay, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra (23/11/1945-23/11/2026), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn cùng các thành viên trong Đoàn công tác và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đã tới thăm, tặng hoa chúc mừng Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Thanh tra tỉnh nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2026).

Đồng chí Phó Tổng thanh tra Chính phủ chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành luôn đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục gìn giữ phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác thanh tra; không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới tư duy và phương pháp công tác, chung sức xây dựng ngành Thanh tra ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Thanh tra tỉnh nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2026).