Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh.

Theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, Đoàn công tác làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác thanh tra, việc thực hiện kết luận thanh tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc số hóa hồ sơ, tài liệu về thanh tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đồng chí thành viên Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, tính từ đầu năm đến ngày 31/10, toàn tỉnh đã triển khai 98 cuộc thanh tra tại 209 cơ quan, đơn vị, trong đó có 92 cuộc theo kế hoạch và 6 cuộc đột xuất.

Lãnh đạo các ngành, đơn vị của tỉnh tại buổi làm việc.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công, thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, khối nội chính tại buổi làm việc.

Đến nay đã ban hành 75 kết luận đối với 63 cuộc thanh tra, trong đó phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 37,7 tỷ đồng, chủ yếu trong lĩnh vực khoáng sản và đầu tư xây dựng. Cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi 25,7 tỷ đồng, hoàn thành thu hồi 21,8 tỷ đồng.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Trung Triều báo cáo tình hình với Đoàn công tác.

Về hành chính, trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra tỉnh, cơ quan Thuế tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 3,9 tỷ đồng; Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định xử phạt 580 triệu đồng. Đến nay đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 15 tập thể và 39 cá nhân có vi phạm.

Thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo các ngành của tỉnh tham gia ý kiến.

Về kết quả thanh tra chuyên đề và thanh tra theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 41 cuộc thanh tra tại 65 cơ quan; thanh tra chuyên đề khoáng sản 14 cuộc; thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp 9 cuộc; thanh tra các dự án 25 cuộc và triển khai 5 cuộc thanh tra đột xuất theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Về thực hiện 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2020 - 2026, trong số 50 kiến nghị, đến thời điểm báo cáo, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành 34 kiến nghị, 16 kiến nghị đang tiếp tục thực hiện. Về các kết luận thanh tra của tỉnh, đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành 60 kết luận, có 28 kết luận đang triển khai thực hiện.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong năm 2026 Thanh tra tỉnh đã tiến hành 6 cuộc thanh tra tại 13 đơn vị, qua thanh tra không phát hiện hành vi vi phạm, các tồn tại, hạn chế được yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh phát biểu tại buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Lào Cai đã tiếp 5.595 lượt công dân, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm 2025. Thực hiện quy định, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 166 lượt với 214 lượt người; người đứng đầu các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp xã đã tiếp 5.429 lượt công dân. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm, nhất là xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, phức tạp về an ninh, trật tự.

Đồng chí Lê Sỹ Bảy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Tính đến nay, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo, hồ sơ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Lào Cai đã nêu một số khó khăn và kiến nghị, đề xuất Thanh tra Chính phủ sớm ban hành Thông tư mới về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra; hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh xử lý các kiến nghị tồn đọng tại kết luận của Thanh tra Chính phủ vượt thẩm quyền địa phương; ban hành quy định hướng dẫn cụ thể việc thanh tra chuyên đề; tăng cường hướng dẫn, phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Sỹ Bảy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh Lào Cai cần tiếp tục hoàn thành các kiến nghị tại các kết luận của thanh tra Chính phủ; tập trung giải quyết, tháo gỡ 184 dự án còn khó khăn, vướng mắc và đưa 146 cơ sở nhà đất còn dôi dư vào khai thác. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Ban hành kế hoạch Thanh tra năm 2027 cần có định hướng, trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm, tránh chồng chéo. Cần rút ngắn thời gian thanh tra trực tiếp để các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh cần ban hành kết luận các cuộc thanh tra còn lại đảm bảo đúng trình tự, thời gian, có phương án xử lý các kiến nghị tại các Kết luận của Thanh tra Chính phủ và các kiến nghị của Thanh tra tỉnh. Tiếp tục xử lý các kết luận thanh tra cấp huyện, thanh tra các ngành của tỉnh trước 1/7/2025.

Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cần coi trọng việc giải quyết cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đề nghị tỉnh làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế hình thành nguy cơ phát sinh các điểm nóng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ; coi đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật, chuẩn hóa số liệu theo yêu cầu; tập trung làm rõ kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, xử lý nhà, đất dôi dư, tháo gỡ các dự án tồn đọng. Hướng thực hiện là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng lộ trình, phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành; đôn đốc thu hồi các khoản tiền sai phạm, xử lý những tồn tại về đất đai.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh giải phóng mặt bằng phát triển công nghiệp, đầu tư các dự án lớn có thể phát sinh đơn thư, khiếu kiện, đề nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục hỗ trợ địa phương giải quyết. Bên cạnh đó, hỗ trợ Thanh tra tỉnh đào tạo cán bộ, nâng năng lực chuyên môn, nhất là công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.