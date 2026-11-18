Các đồng chí: Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đồng chủ trì. Cùng dự có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Cường, Phạm Hoàng Sơn chủ trì buổi làm việc.

Thông tin về nội dung làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cường cho biết, Đoàn tập trung đánh giá kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra; làm rõ những nội dung chưa hoàn thành, số tiền cần thu hồi và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, rà soát việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở nhà đất, nhất là những cơ sở bỏ trống, bị lấn chiếm hoặc sử dụng không đúng mục đích; đánh giá hiệu quả sắp xếp tài sản công sau khi tinh gọn bộ máy.

Đối với các dự án còn tồn đọng, Đoàn quan tâm việc phân loại tình trạng, mức độ hoàn thành, những khó khăn trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra đối với từng dự án cụ thể. Một nội dung khác được đặt ra là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại; tăng cường kết nối dữ liệu liên ngành, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường kết luận buổi làm việc.

Trong thực hiện các kết luận thanh tra, thành phố có tổng số 6.526 kết luận thuộc diện theo dõi, đã hoàn thành 6.488 kết luận; còn 38 kết luận đang thực hiện. Đối với các kiến nghị, đã hoàn thành 19.368/19.482 kiến nghị; số còn lại đang trong thời hạn thực hiện, không có kiến nghị quá hạn chưa hoàn thành.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Trong kỳ, thành phố tổ chức tiếp 16.704 lượt với 20.311 người; tiếp nhận 17.419 đơn, trong đó có 7.555 đơn thuộc thẩm quyền. Đến nay, đã giải quyết 6.983 đơn, đạt 92,4%. Việc rà soát, xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài được triển khai theo các kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương.

Về quản lý, sắp xếp, xử lý trụ sở và cơ sở nhà, đất dôi dư, đến ngày 30/10/2026, thành phố đã xử lý 1.030/1.061 cơ sở, còn 31 cơ sở đã có phương án xử lý. Qua thanh tra 303 cơ sở nhà, đất bỏ trống, dôi dư tại 61 xã, phường, cơ quan chức năng phát hiện một số vi phạm như cho thuê, cho mượn công trình, đất không đúng quy định; sử dụng đất sai mục đích, chưa hoàn thiện thủ tục đất đai, thiếu hồ sơ bàn giao và chưa thực hiện đầy đủ việc theo dõi, hạch toán tài sản công.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác và chỉ đạo tới các đơn vị, địa phương liên quan.

Trong tổng số 119 dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài được theo dõi trên Hệ thống 751, có 21 dự án thuộc diện áp dụng cơ chế đặc thù của Trung ương và 98 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố. Ở nhóm thứ nhất, 13 dự án trong khu công nghiệp đã hoàn thành, đi vào hoạt động; 5/7 dự án BT đã được tháo gỡ, 2 dự án còn lại đang tiếp tục thực hiện; 1 dự án khu nhà ở đang hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc tại Bắc Ninh về thực hiện các kết luận thanh tra.

Với nhóm 98 dự án thuộc thẩm quyền thành phố, đã giải quyết xong 58 dự án, 40 dự án còn lại không còn vướng mắc và đang tiếp tục triển khai. Trong số các dự án trên, thành phố đã thanh tra 8 dự án, ban hành kết luận đối với 7 dự án; dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch văn hóa Đền Đầm đang hoàn thiện dự thảo kết luận. Qua thanh tra, cơ quan chức năng làm rõ sai phạm, trách nhiệm và kiến nghị biện pháp xử lý.

Đồng chí Đào Quang Khải phát biểu tại buổi làm việc.

Tại đây, thành viên Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị địa phương làm rõ một số vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện kết luận thanh tra; tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Việc triển khai cần bảo đảm đúng tiến độ, thời hạn theo yêu cầu, không để kéo dài các nội dung chưa được giải quyết.

Trả lời các ý kiến của Đoàn công tác, đại diện một số sở, ngành tỉnh thông tin về việc xử lý dự án sử dụng đất, đầu tư công, xử lý tài sản dôi dư và xác định chủ thể chịu trách nhiệm và đối chiếu số liệu... Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiều vụ việc kéo dài qua nhiều năm, chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; hồ sơ lịch sử phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, trong khi một số cơ chế, chính sách còn có cách hiểu khác nhau hoặc chưa nhận được sự đồng thuận của người dân.

Thông tin tới Đoàn công tác, đồng chí Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thời gian qua, thành phố tăng cường quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất phục vụ các dự án công nghiệp, đô thị quy mô lớn; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân theo quy định. Thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát các nội dung, tập trung xử lý những vướng mắc, tồn tại mà Đoàn công tác đã chỉ ra.

Đại diện đoàn công tác Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh làm rõ một số vấn đề về thanh tra, khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn cảm ơn sự quan tâm, trách nhiệm và những ý kiến trao đổi, hướng dẫn của Đoàn công tác. Đồng chí cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ quan tâm, hỗ trợ địa phương tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến đất dân cư dịch vụ; xử lý các vụ việc tồn đọng từ giai đoạn trước và bất cập trong xác định diện tích, đối tượng được hưởng chính sách đất dịch vụ.

Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn công tác; rà soát từng nội dung, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành, bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Đại diện Sở Tài chính báo cáo về kết quả tháo gỡ các dự án tồn đọng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường đánh giá cao kết quả mà thành phố đã đạt được trong thực hiện các kết luận thanh tra, kế hoạch, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí đề nghị thành phố triển khai kế hoạch thanh tra năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm hoạt động thanh tra thiết thực, tránh chồng chéo.

Về thực hiện kết luận thanh tra, thành phố cần rà soát, thống kê đầy đủ các kiến nghị chưa hoàn thành, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và thời hạn xử lý. Cùng đó, xây dựng kế hoạch thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, tập trung xử lý dứt điểm những nội dung còn tồn đọng, nhất là kiến nghị thu hồi kinh tế, xử lý đất đai. Đối với quản lý, sắp xếp trụ sở, nhà đất dôi dư và các dự án tồn đọng, đồng chí đề nghị thành phố chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, xây dựng lộ trình xử lý cụ thể.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài ngay từ cơ sở; tăng cường đối thoại, vận động, giải thích để tạo sự đồng thuận. Những vụ việc thuộc thẩm quyền phải được giải quyết đến cùng, không để công dân phải đi lại nhiều lần hoặc khiếu kiện vượt cấp...