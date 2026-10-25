Đoàn công tác thành phố Hà Nội tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đã bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc với các hộ gia đình, đồng thời động viên các hộ gia đình cố gắng vượt qua khó khăn. Ảnh: PV

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố, Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND Thành phố; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ các xã, phường của thành phố Hà Nội.

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tùng là hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà. Bản thân ông sức khỏe yếu, hay ốm đau bệnh tật; vợ ông Tùng bệnh rối loạn đông máu hiểm nghèo; con gái ông bà bị bệnh tim bẩm sinh. Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà hộ gia đình bà Hoàng Thị Thanh Mai là hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn.

Trao quà tại các hộ gia đình, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt cũng như quá trình điều trị bệnh tật. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khẳng định, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, cấp ủy, chính quyền Thủ đô Hà Nội luôn dành sự quan tâm, triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung, trong đó địa bàn khu vực Lâm Hà và Đạ Tẻh trước đây.

Thành phố Hà Nội sẽ dành nguồn lực hỗ trợ để cùng địa phương chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Ảnh: PV

Trước những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đã bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc với các hộ gia đình, đồng thời động viên các hộ gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục chăm lo, đồng hành cùng con em mình trong cuộc sống và học tập. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Nam Ban Lâm Hà nói riêng và các xã khu vực Lâm Hà và Đạ Tẻh trước đây nói chung tăng cường quan tâm, chăm lo đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố Hà Nội sẽ dành nguồn lực hỗ trợ để cùng địa phương chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Những phần quà được trao tận tay các hộ gia đình tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Thủ đô Hà Nội đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.