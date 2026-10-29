Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp; công tác quy hoạch, lựa chọn địa điểm, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và quản lý các dự án xử lý, tái chế vật liệu xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi trao đổi thông tin của Bắc Ninh với Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng.

Các đại biểu tập trung làm rõ quá trình triển khai Dự án Khu tái chế vật liệu xây dựng tại Đào Viên; những khó khăn, vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục đầu tư, yêu cầu về môi trường và các giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cho biết, nhu cầu xử lý, tái chế vật liệu xây dựng trên địa bàn hiện rất lớn. Tuy nhiên, đến nay mới có một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa đi vào hoạt động. Do vậy, việc triển khai các dự án trong lĩnh vực này cần được đẩy nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, giải quyết tình trạng tồn đọng vật liệu xây dựng, đồng thời bảo đảm chặt chẽ về trình tự, thủ tục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Xuân Lợi đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan của Bắc Ninh và Đà Nẵng thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng trên các lĩnh vực.

Cảm ơn sự đón tiếp và chia sẻ kinh nghiệm của thành phố Bắc Ninh, nhất là trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị, phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường, đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ ấn tượng với những kết quả và cách làm của Bắc Ninh trong quản lý, phát triển các khu công nghiệp.

Đồng chí Lê Quang Nam đề nghị các cơ quan chuyên môn hai địa phương tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong thực hiện thủ tục đầu tư và quản lý dự án; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn.