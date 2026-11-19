Tham gia đoàn có các đồng chí: Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; Nguyễn Văn Phúc, Thành ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố Bắc Ninh và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đón và làm việc với đoàn có ông Vương Hoa Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn YUTO.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái tìm hiểu sản phẩm của Tập đoàn YUTO tại khu trưng bày.

Thành lập năm 1996, YUTO có trụ sở chính tại thành phố Thâm Quyến, hoạt động trong lĩnh vực in ấn, sản xuất bao bì cao cấp và cung cấp giải pháp sản xuất thông minh. Tập đoàn hiện có hơn 20.000 lao động và trên 40 cơ sở sản xuất trên thế giới. Từ lĩnh vực bao bì, YUTO mở rộng sang sản xuất linh kiện kim loại, vật liệu sợi carbon, thiết bị âm thanh và lắp ráp robot.

Quang cảnh buổi làm việc.

YUTO đầu tư tại Bắc Ninh từ năm 2010. Đến nay, tập đoàn có 5 dự án trên địa bàn với tổng vốn đầu tư gần 139 triệu USD. Các dự án tập trung vào in ấn, sản xuất bao bì chất lượng cao, sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị quang học và gia công sản phẩm kim loại.

Tại buổi làm việc, đại diện YUTO trao đổi về định hướng mở rộng đầu tư, đưa công nghệ in tự động hóa vào sản xuất tại Bắc Ninh. Tập đoàn đề nghị thành phố cung cấp thông tin về chính sách ưu đãi thuế và hỗ trợ kết nối với các trường đại học, cao đẳng để đào tạo lao động kỹ thuật theo nhu cầu của doanh nghiệp. Đại diện YUTO bày tỏ tin tưởng sự đồng hành của thành phố sẽ tạo điều kiện để tập đoàn tiếp tục mở rộng sản xuất và đóng góp nhiều hơn cho địa phương.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái trao tặng biểu trưng 8 di sản của thành phố Bắc Ninh cho ông Vương Hoa Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn YUTO.

Trao đổi với doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh cho biết, Bắc Ninh thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, với nhu cầu lớn về bao bì và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Đồng chí thông tin về lợi thế kết nối đường sắt với Trung Quốc và dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được triển khai. Theo đồng chí, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tuyển mới khoảng 25.000 sinh viên các ngành khoa học, kỹ thuật mỗi năm. Đây là cơ sở để doanh nghiệp phối hợp với các trường đào tạo nhân lực phù hợp với yêu cầu của dây chuyền sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận đóng góp của YUTO trong tạo việc làm, phát triển công nghiệp và kết nối doanh nghiệp địa phương với chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng chí đề nghị tập đoàn nghiên cứu mở rộng sản xuất, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Bí thư Thành ủy mong muốn YUTO lựa chọn Bắc Ninh làm một trong những cứ điểm sản xuất quan trọng của tập đoàn tại Đông Nam Á.

Đoàn công tác thành phố Bắc Ninh và lãnh đạo Tập đoàn YUTO chụp ảnh lưu niệm.

Bí thư Thành ủy đề nghị Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc rà soát, nghiên cứu bố trí quỹ đất phù hợp để YUTO xem xét phương án đầu tư mới. Thành phố tiếp tục hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền để tập đoàn duy trì ổn định hoạt động sản xuất hiện có và chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch đầu tư mở rộng.