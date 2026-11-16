Đoàn công tác thành phố Bắc Ninh khảo sát tuyến tàu bánh lốp ART tại Trung Quốc

Cùng tham gia có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đón tiếp đoàn có ông Tưởng Tiểu Tình, Phó Tổng Giám đốc CRRC Zhixing.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái và Đoàn công tác tham quan Trung tâm Điều độ vận hành tàu ART tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc.

Đoàn trải nghiệm tàu ART từ ga Đồng Lý đến ga Cổ trấn Đồng Lý; nghe đại diện CRRC Zhixing giới thiệu công nghệ dẫn hướng và các dự án ứng dụng. Tiếp đó, đoàn tham quan Trung tâm Điều độ vận hành ART, tìm hiểu phương thức tổ chức chạy tàu, quản lý và điều hành khai thác tuyến.

Đoàn công tác trải nghiệm tàu bánh lốp ART trên tuyến từ ga Đồng Lý đến ga Cổ trấn Đồng Lý, thành phố Tô Châu, Trung Quốc.

ART sử dụng bánh lốp, chạy trên mặt đường. Camera ở đầu xe nhận diện vạch kẻ chuyên dụng, giúp hệ thống tự động bám theo lộ trình. Những vạch kẻ này đóng vai trò như đường ray ảo, thay cho đường ray thép truyền thống. Mẫu tàu ba toa được giới thiệu khi tuyến T1 chạy thử dài gần 32 m, sức chở hơn 300 hành khách.

Tuyến T1 dài hơn 5 km, kết nối ga Đồng Lý thuộc tuyến tàu điện ngầm số 4 với cổng phía bắc khu phố cổ Đồng Lý. Theo chính quyền thành phố Tô Châu, khi tuyến đi vào vận hành tháng 11/2021, thời gian di chuyển giữa hai điểm giảm từ khoảng 40 phút bằng xe buýt xuống còn khoảng 12 phút.

Tàu ART tại ga Đồng Lý đi ga Cổ trấn Đồng Lý, thành phố Tô Châu, Trung Quốc.

Qua khảo sát, Đoàn công tác tìm hiểu cách bố trí điểm chuyển tuyến tại ga tàu điện ngầm, tổ chức điểm dừng gần lối vào khu du lịch và kết nối giữa các phương thức vận tải. Đây là kinh nghiệm để Bắc Ninh tham khảo khi nghiên cứu phát triển vận tải công cộng, gắn kết hạ tầng giao thông với các điểm đến trên địa bàn.