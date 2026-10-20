Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vừ A Bằng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo đoàn công tác kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị; việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Đồng thời thông tin việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai đồng bộ; kinh tế, xã hội, chuyển đổi số của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,81% so với cùng kỳ năm 2025; riêng quý III ước tăng 11,67%. Công tác tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được chỉ đạo quyết liệt. Mở rộng vùng nguyên liệu cà phê, mắc ca. Đến nay, diện tích cà phê toàn tỉnh ước đạt 20.843ha, mắc ca ước đạt 19.474ha.

Công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từng bước gắn với yêu cầu thực tiễn. Năm 2026, tỉnh Điện Biên triển khai 9 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; kết nối Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; triển khai thử nghiệm có kiểm soát mô hình kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, đảm bảo hoạt động thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông – Phát thanh Nguyễn Tri Thức phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những tác động của việc sắp xếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với các xã, đặc biệt là xã vùng biên, trên các lĩnh vực về kinh tế, an ninh; công tác bố trí cán bộ trên địa bàn, đặc biệt là nhân lực thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ; xây dựng nông thôn mới; bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu cũng trao đổi về công tác hợp tác truyền thông và phát hành các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, tỉnh chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với mở rộng vùng nguyên liệu mắc ca, cà phê; xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao; phát triển các nguồn năng lượng điện như điện gió, điện mặt trời; phát triển du lịch lịch sử, gắn với bảo tồn văn hóa các dân tộc; thúc đẩy kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vừ A Bằng làm rõ thêm những nội dung đoàn công tác quan tâm. Đồng thời chia sẻ những khó khăn của địa phương về hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, chuyển đổi số, nhất là tại các xã biên giới.