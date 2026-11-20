Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Thị Kim Thoa, Chánh án TAND khu vực 2 – An Giang và các Phó Chánh án, cán bộ, công chức TAND khu vực 2.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thanh Phong, Thẩm phán TANDTC cho biết, thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TANDTC ngày 05/11/2026 của TANDTC về việc thành lập Đoàn khảo sát thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Ngày 18/11, Đoàn khảo sát đã làm việc tại TAND tỉnh An Giang và hôm nay, Đoàn đến khảo sát tại TAND khu vực 2 – An Giang.

Đồng chí Lê Thanh Phong, Thẩm phán TANDTC, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu

TAND khu vực 2 – An Giang có phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ là Đặc khu Phú Quốc và Đặc khu Thổ Châu.

Với vị trí quan trọng, kinh tế phát triển mạnh, địa bàn Đặc khu Phú Quốc phát sinh nhiều vụ việc tranh chấp dân sự, hành chính với mức độ phức tạp cao, cần sự phán quyết thấu tình, đạt lý của Tòa án, nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, đúng quy định pháp luật.

“Nội dung buổi làm việc của Đoàn khảo sát tại TAND khu vực 2 – An Giang nhằm đánh giá thực tiễn quá trình thực hiện Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc và những kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật”, đồng chí Lê Thanh Phong, Thẩm phán TANDTC nhấn mạnh.

Theo báo cáo của TAND khu vực 2 – An Giang, trong thời gian 10 năm (2016-2026) đơn vị đã thụ lý 8.705 vụ, việc dân sự, đã giải quyết 8.160, đạt tỷ lệ 93,7%; thụ lý 349 vụ, việc khiếu kiện chính, đã giải quyết 304 vụ, đạt tỷ lệ hơn 87%. Kết quả trên cho thấy tỷ lệ giải quyết tương đối cao.

Chánh án TAND khu vực 2 – An Giang Phạm Thị Kim Thoa phát biểu

Tuy nhiên, theo Chánh án TAND khu vực 2 – An Giang Phạm Thị Kim Thoa, việc cung cấp tài liệu, chứng cứ là do đương sự và người bị kiện phải chủ động cung cấp. Nhưng thực tế, việc cung cấp tài liệu, chứng cứ của đương sự không đúng thời gian quy định, hay tài liệu, chứng cứ không đầy đủ, ảnh hưởng đến thời gian chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử.

Do đó, TAND khu vực 2 – An Giang kiến nghị ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung Luật cần quy định cụ thể thời gian đương sự cung cấp tài liệu, chứng cứ và có chế tài trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ không đúng thời hạn; hoặc cho phép chứng cứ tới đâu, Toà giải quyết tới đó;

Bên cạnh đó, trong vụ việc dân sự nếu các bên có yêu cầu không hoà giải thì Toà án không hoà giải để giảm thời gian tố tụng; giảm bớt thủ tục tố tụng. Thời hạn giải quyết vụ án cần phân theo 3 cấp độ gồm: dễ, phức tạp và rất phức tạp.

Ngoài ra, đại diện VKSND kiến nghị tăng thời gian nghiên cứu hồ sơ khi Toà án chuyển qua cho Viện từ 15 ngày lên 20 ngày…

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu được Đoàn khảo sát ghi nhận, tổng hợp để trình ban soạn thảo sửa đổi bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong thời gian tới.