Những tiết mục giao lưu văn nghệ đậm đà bản sắc được trình bày tại buổi lễ.

Theo đó, Đoàn Công tác Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tham gia Giao lưu văn hoá nghệ thuật tại Hàn Quốc, do đồng chí Nguyễn Thụy Phương Hiếu - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn.

Chương trình giao lưu văn hoá nghệ thuật tại Hàn Quốc gồm: Tham gia triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật. Biểu diễn chương trình nghệ thuật, chủ đề "Cưỡi lên những con sóng, vượt qua những đám mây".

Sự kiện góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam – Hàn Quốc.

Thông qua chương trình giao lưu, góp phần giới thiệu đến khán giả Hàn Quốc vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và sức sống của con người Đắk Lắk. Đây cũng là hoạt động góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam – Hàn Quốc nói chung, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Chungbuk nói riêng.

Thông qua chương trình giao lưu, góp phần giới thiệu đến khán giả Hàn Quốc vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và sức sống của con người Đắk Lắk.