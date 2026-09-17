Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk trao đổi kinh nghiệm tại Đồng Nai

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đồng Nai Thổ Út phát biểu tại buổi làm việc với đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Văn Truyên

Tiếp và làm việc với đoàn có Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đồng Nai Trần Thanh Hòa cùng các Phó Giám đốc sở.

Theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Bích, tỉnh Đắk Lắk có 3,3 triệu người với 45 thành phần dân tộc, trong đó có 840 ngàn người dân tộc thiểu số. Trong số 102 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh thì có 81 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện tỉnh có 7 tôn giáo với gần 730 ngàn tín đồ. Trong quá trình lưu lại thành phố, đoàn mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm nổi bật trong triển khai công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng của Đồng Nai.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Bích phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Truyên

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Bích tặng quà lưu niệm đến Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đồng Nai. Ảnh: Văn Truyên

Thay mặt Ban Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đồng Nai, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Thổ Út thông tin: Đồng Nai là nơi sinh sống của trên 421 ngàn đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm gần 9,4% dân số toàn thành phố. Tính đến tháng 9-2026, thành phố có 207 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 28 thôn đặc biệt khó khăn; 46 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Địa phương có 24 tổ chức thuộc 10 tôn giáo, hơn 2,65 triệu tín đồ cùng hệ thống cơ sở tín ngưỡng và các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo khác.

Trong quá trình đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Đồng Nai, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tiếp thu những cách làm hay của tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.