Tham gia cùng đoàn có đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, báo cáo tình hình triển khai các dự án.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc cho biết, các công trình cơ bản triển khai theo tiến độ đề ra, trong đó Binh đoàn 12 đảm nhận thi công khoảng 98% khối lượng công việc. Các hạng mục đang được tập trung thực hiện, bảo đảm kế hoạch năm 2026; dự kiến các dự án hoàn thành, đưa vào vận hành vào cuối năm 2029.

Tuy nhiên, quá trình thi công còn gặp nhiều khó khăn do nguồn cung vật liệu xây dựng, đường tiếp cận công trường, địa chất phức tạp và thời tiết bất lợi. Đặc biệt, công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai có điều kiện thi công trên biển, thời gian thi công thực tế chỉ khoảng 5 tháng mỗi năm. Nguồn cung cát, đá bước đầu được tháo gỡ, nhưng nhu cầu vật liệu phục vụ dự án trong thời gian tới rất lớn, đòi hỏi phương án bảo đảm nguồn cung và dự trữ phù hợp.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ mong muốn Đoàn công tác quan tâm, nghiên cứu, đề xuất Trung ương xây dựng đề án phát triển cụm đảo Hòn Khoai gắn với hình thành khu kinh tế đặc biệt tại khu vực này. Nếu được Trung ương chấp thuận, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để Cà Mau khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh định hướng phát triển khu vực Đất Mũi trở thành không gian đa chức năng, với quảng trường, khu trưng bày văn hoá các tỉnh, thành phố; đồng thời hình thành trung tâm năng lượng và trung tâm logistics của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử thông tin về định hướng triển khai tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.

"Tỉnh xác định các công trình là dự án có ý nghĩa chiến lược, đang tập trung quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử khẳng định.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, phát biểu tại buổi làm việc.

Thượng tướng Lê Tấn Tới ghi nhận nỗ lực của Binh đoàn 12 và các đơn vị tham gia thi công trong huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức triển khai dự án dù còn nhiều khó khăn. Đồng thời, chia sẻ với những vướng mắc thực tế tại công trường, nhất là về nguồn vật liệu xây dựng, điều kiện thi công và cơ chế, chính sách liên quan.

Đồng chí cho biết, đoàn công tác sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư./.