Thượng tướng Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai. Ảnh: Hoàng Tá

Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Về phía tỉnh Cà Mau có đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại đảo Hòn Khoai, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai ngày 13/12/1940. Đây là sự kiện lịch sử tiêu biểu, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân Cà Mau trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, góp phần làm nên truyền thống cách mạng vẻ vang của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm Đồn Biên phòng Hòn Khoai. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi tình hình công tác, đời sống, điều kiện sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị; đồng thời trao đổi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám đảo, chắc tay súng, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.

Thượng tướng Lê Tấn Tới tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai. Ảnh: Hoàng Tá

Đồng chí Lê Văn Sử tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo. Ảnh: Hoàng Tá

Phát biểu tại buổi thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Hòn Khoai, Thượng tướng Lê Tấn Tới ghi nhận những kết quả công tác của các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo. Đồng chí mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường phối hợp, khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Nhân dịp này, đồng chí gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong tình hình mới.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai. Ảnh: Hoàng Tá

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 6 suất quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai. Những phần quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ và động viên kịp thời của lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Cà Mau đối với cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi đảo tiền tiêu.