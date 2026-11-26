Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai. Ảnh: ĐÌNH THẮNG

Tại đảo Hòn Khoai, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai ngày 13-12-1940.

Tiếp theo, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đến khảo sát, làm việc với Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau). Đoàn thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, đời sống và tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; động viên lực lượng đang ngày đêm bám đảo, khắc phục khó khăn, chắc tay súng, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.

Thượng tướng Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai. Ảnh: ĐÌNH THẮNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đồn Biên phòng Hòn Khoai cùng các lực lượng đứng chân trên đảo đã đạt được trong năm 2026.

Các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, giữ vững tinh thần đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã trao tặng các phần quà đến các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai.