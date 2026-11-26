Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).

Tại đảo Hòn Khoai, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai ngày 13/12/1940.

Đây là mốc son lịch sử tiêu biểu, ngời sáng tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân Cà Mau trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, góp phần làm nên truyền thống cách mạng vẻ vang của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau). Thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, đời sống và tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương động viên lực lượng đang ngày đêm bám đảo tiếp tục khắc phục khó khăn, chắc tay súng, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, phát biểu tại buổi thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Phát biểu tại buổi làm việc, ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đồn Biên phòng Hòn Khoai cùng các lực lượng đứng chân trên đảo đã đạt được trong năm 2026, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, giữ vững tinh thần đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử tặng quà động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng các phần quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Cà Mau đối với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.