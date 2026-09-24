Đoàn công tác nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Đồng Tháp

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm quý báu của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các thành viên trong Đoàn dành cho tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 7,63%, thuộc nhóm cao trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 7,57 tỷ USD, tăng 8,15% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt trên 18.000 tỷ đồng; tổng số khách du lịch đến tỉnh đạt gần 6 triệu lượt.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn tặng hoa, quà lưu niệm cho đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được tỉnh quan tâm thực hiện. Hiện toàn tỉnh còn hơn 6.000 hộ nghèo và cận nghèo; hơn 7.100 người cao tuổi đơn thân và hơn 6.600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tỉnh đang tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cũng thông tin về định hướng quy hoạch, phát triển và kết nối hạ tầng giao thông, hình thành các vùng logistics liên kết Đồng Tháp với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế sông nước, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực để tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Đồng Tháp; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo an sinh xã hội thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao tặng hoa, những phần quà lưu niệm, thể hiện tình cảm và sự gắn kết.

Đoàn công tác cũng thống nhất phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình thiện nguyện, hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn tỉnh vào tháng 11-2026.