Đoàn công tác liên ngành Y tế, Giáo dục làm việc tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư

Tại buổi làm việc, đoàn đã thăm cơ sở vật chất, tìm hiểu các điều kiện phục vụ dạy học, chăm sóc sức khỏe học sinh, công tác vệ sinh môi trường, tổ chức bếp ăn tập thể và chuẩn bị các điều kiện quản lý, chăm sóc học sinh nội trú, bán trú.

Quang cảnh buổi làm việc.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư có 915 học sinh với 33 lớp, trong đó 490 học sinh tiểu học và 425 học sinh THCS. Nhà trường có 569 học sinh nội trú và 346 học sinh bán trú; đồng thời có một phân hiệu tại Sơn Hà tổ chức bán trú.

Lãnh đạo nhà trường báo cáo tại buổi làm việc.

Đến nay, nhà trường đã tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho 913 học sinh; ghi nhận 23 học sinh khuyết tật, 350 học sinh thấp còi và 16 học sinh cần được chăm sóc đặc biệt.

Nhà trường đã bố trí nhân sự phụ trách y tế, chuẩn bị tủ thuốc, vật tư sơ cấp cứu; phối hợp với Trạm Y tế Tam Lư trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tuyên truyền vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch bệnh và theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh.

Đối với công tác tổ chức bếp ăn tập thể, nhà trường đã ký hợp đồng với 14 nhân viên nấu ăn, trong đó 8 người có chứng chỉ an toàn thực phẩm; đồng thời đang chuẩn bị lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm, hoàn thiện hồ sơ và quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm trước khi bếp ăn đi vào hoạt động.

Lãnh đạo địa phương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, nhà trường nêu một số khó khăn trong quá trình chuẩn bị đưa công trình nội trú, bán trú vào sử dụng, nhất là việc hoàn thiện điều kiện sinh hoạt, tổ chức bếp ăn, bố trí nhân lực vận hành hệ thống điện, nước và các thiết bị kỹ thuật.

Đặc thù học sinh miền núi, nhiều em còn nhỏ tuổi, kỹ năng tự chăm sóc bản thân hạn chế cũng đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, hướng dẫn và phối hợp giữa nhà trường, gia đình với cơ sở y tế.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế, phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và nghe báo cáo, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, hướng dẫn nhà trường rà soát, hoàn thiện các điều kiện về y tế học đường, quản lý hồ sơ sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, phòng, chống dịch bệnh, dinh dưỡng học đường và phòng, chống tai nạn thương tích. Đối với bếp ăn tập thể, đoàn lưu ý việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, quy trình tiếp nhận, bảo quản, chế biến, kiểm thực và lưu mẫu thức ăn; phân công rõ trách nhiệm của các bộ phận liên quan, bảo đảm các điều kiện an toàn trước khi tổ chức phục vụ học sinh.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn cũng trao đổi về phương án phối hợp giữa nhà trường với Trạm Y tế Tam Lư, Trung tâm Y tế Quan Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn và các đơn vị chuyên môn trong theo dõi sức khỏe, xử lý tình huống cấp cứu, chuyển viện và thông tin kịp thời cho gia đình khi học sinh gặp vấn đề về sức khỏe.

Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của nhà trường được ghi nhận để hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần giúp nhà trường rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, củng cố công tác y tế học đường và chuẩn bị các phương án quản lý, chăm sóc học sinh, nhất là trước khi tổ chức hoạt động nội trú, bán trú. Đây là cơ sở để nhà trường tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết, hướng tới xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, bảo vệ sức khỏe học sinh trong năm học 2026-2027.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã trao tặng nhà trường một số vật tư y tế, thuốc thiết yếu; tủ bảo ôn và trao học bổng cho 23 học sinh của nhà trường.