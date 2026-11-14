Đoàn công tác liên ngành Trung ương làm việc với tỉnh Gia Lai về Đề án thành lập 5 phường

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang. Cùng tham dự có Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua rà soát, đánh giá, cả 5 xã đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Các địa phương có quá trình đô thị hóa rõ nét, tỷ lệ dân số đô thị đạt từ 50,6-65,73%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Chủ trương thành lập 5 phường nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, với 98,66% tổng số hộ gia đình trên địa bàn 5 xã đồng ý; 100% đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND các xã tham gia biểu quyết tán thành.

Các thành viên đoàn công tác liên ngành Trung ương báo cáo kết quả khảo sát thực tế tại 5 xã. Ảnh: Nhật Trường

Theo Đề án, 5 phường dự kiến được thành lập trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã hiện nay. Sau khi thành lập 5 phường, tỉnh Gia Lai vẫn có 135 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 105 xã và 30 phường.

Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trụ sở và tài sản công được giữ nguyên. Các giấy tờ đã cấp trước khi thành lập phường tiếp tục có giá trị sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác liên ngành Trung ương. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác liên ngành Trung ương đã báo cáo kết quả khảo sát thực tế tại 5 xã. Qua đánh giá sơ bộ, phần lớn các địa phương cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn tiêu chuẩn chưa đạt hoặc cần tiếp tục rà soát, làm rõ.

Đoàn công tác đề nghị tỉnh Gia Lai hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính chính xác, thống nhất của số liệu trong Đề án và các biểu mẫu, phụ lục kèm theo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả rà soát của UBND tỉnh về 5 xã. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, 5 xã được lựa chọn đề xuất thành lập phường trong năm 2026 đều có vị trí địa lý thuận lợi, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Đây cũng là những địa bàn được tỉnh xác định có vai trò động lực, tạo sức lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội cho các khu vực lân cận.

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ Đề án, bảo đảm số liệu chính xác, thống nhất và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đoàn công tác tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập 5 phường.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của tỉnh Gia Lai trong việc lựa chọn các địa phương đề xuất thành lập phường.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, làm rõ các tiêu chuẩn, nhất là tỷ lệ dân số đô thị; quan tâm công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng, thực hiện phân cấp, phân quyền phù hợp để các phường sau khi thành lập thực sự trở thành những trung tâm phát triển, tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan chuyên môn của Bộ và tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.