Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công thương, Tài chính, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XVI và xã Đình Phong.

Đoàn công tác khảo sát tình hình thực tế khu vực lối thông quan Đình Phong (Việt Nam) - Tân Hưng (Trung Quốc) thuộc cửa khẩu song phương Pò Peo (Việt Nam) - Nhạc Vu (Trung Quốc).

Đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng hạ tầng cơ sở, vật chất, trang thiết bị và lực lượng chức năng tại khu vực lối thông quan Đình Phong - Tân Hưng; xem xét khả năng đáp ứng nhu cầu lưu lượng người, phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu, những tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trên cơ sở đó, đánh giá các điều kiện, tiêu chí theo quy định để đề xuất bổ sung lối thông quan vào quy hoạch cửa khẩu.

Các nội dung khảo sát nhằm phục vụ việc xây dựng báo cáo của UBND tỉnh trình Chính phủ bổ sung quy hoạch lối thông quan Đình Phong - Tân Hưng vào quy hoạch cửa khẩu theo Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.