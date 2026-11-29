Đồng chí Trần Văn Thùy chủ trì buổi làm việc. (Nguồn: Ủy ban Biên giới quốc gia)

Tham gia Đoàn có đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đón tiếp Đoàn công tác, về phía tỉnh An Giang có đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Phó Trưởng ban, Ban Chỉ đạo công tác Biên giới tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành liên quan của tỉnh (Ban Chỉ đạo).

Đoàn công tác liên ngành cùng Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, khảo sát, nắm bắt thực trạng một số mốc biên giới bị hư hại và có nguy cơ sạt lở tại một số đoạn đường biên Việt Nam - Campuchia thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang. Sau khi kiểm tra, khảo sát thực địa, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo.

Đoàn công tác cùng Ban Chỉ đạo công tác Biên giới tỉnh An Giang khảo sát trên thực địa. (Nguồn: Ủy ban Biên giới quốc gia)

Hai bên đã trao đổi, làm rõ sự cần thiết của việc kè gia cố, bảo vệ bờ suối và cột mốc biên giới liên quan nhằm bảo đảm sự rõ ràng, bền vững, ổn định của đường biên giới giữa hai nước.

Đồng thời, hai bên cũng trao đổi và thống nhất cách thức phối hợp xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các trình tự, thủ tục liên quan đến kè gia cố, bảo vệ cột mốc và bờ song, suối biên giới.

Khảo sát vị trí cột mốc phụ biên giới số 289/2. (Nguồn: Ủy ban Biên giới quốc gia)

Kết quả buổi làm việc và khảo sát biên giới nói trên là cơ sở để các bộ, ngành liên quan tiếp tục trao đổi, phối hợp với Ban chỉ đạo trong việc hoàn thiện các thủ tục để sớm có thể triển khai việc giao cố, bảo vệ một số đoạn đường biên, mốc giới liên quan trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian tới; đồng thời qua đó không ngừng góp phần vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.