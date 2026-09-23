Mở ra những cơ hội hợp tác mới cho các luật gia

Từ ngày 21 đến 24/9, Đoàn công tác Trung ương Hội Luật gia Việt Nam do đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, làm Trưởng đoàn, tham dự Diễn đàn Hợp tác pháp luật quốc tế Trung Quốc năm 2026 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Diễn đàn do Hội Luật gia Trung Quốc tổ chức, quy tụ đại diện các tổ chức, giới luật gia và chuyên gia pháp luật đến từ nhiều quốc gia, nhằm thúc đẩy trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tăng cường kết nối giữa các tổ chức luật gia.

Đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam tham dự Diễn đàn Hợp tác pháp luật quốc tế Trung Quốc năm 2026.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Đoàn công tác Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã thăm, làm việc tại một số doanh nghiệp công nghệ cao và Tòa án địa phương, qua đó tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn trong ứng dụng công nghệ và hoạt động tư pháp.

Tại phiên làm việc chính, các đại biểu tham dự các phiên thảo luận song song, tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề pháp lý đang đặt ra trong bối cảnh mới, gồm: Pháp quyền trong kỷ nguyên số; phòng ngừa và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; bảo đảm pháp lý cho hợp tác chất lượng cao trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường; giáo dục pháp luật và đào tạo nhân tài pháp luật...

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn.

Tại phiên họp chính thức, ông Nguyễn Khánh Ngọc đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề: "Phát huy vai trò của pháp quyền trong cải cách thể chế quốc gia và quản trị toàn cầu: Góc nhìn từ Luật gia Việt Nam".

Chủ tịch Hội Luật Gia Việt Nam đánh giá cao Hội Luật gia Trung quốc tổ chức Diễn đàn này, tạo cơ hội để giới luật gia trao đổi, học hỏi lẫn nhau, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác, góp phần xây dựng một thế giới chia sẻ tương lai bằng việc củng cố các bảo đảm pháp lý và pháp quyền trong quá trình hoàn thiện pháp luật quốc gia, nâng cao hiệu quả quản trị toàn cầu, đủ năng lực xử lý tốt các thách thức của thời đại và phục vụ ngày càng tốt hơn cuộc sống của con người.

Ông cũng khẳng định thể chế pháp luật tốt phải được xây dựng trên nền tảng pháp quyền và công lý, vừa mở đường, kiến tạo cho phát triển, vừa là chỗ dựa vững chắc cho công bằng xã hội; hợp tác quốc tế bền vững phải được xây dựng trên cơ sở lòng tin, tôn trọng pháp luật quốc tế và các nguyên tắc của pháp quyền.

Đồng thời ông cũng khẳng định ba nội dung cốt lõi của cải cách thể chế đó là: Thứ nhất, phát huy pháp quyền để cải cách thể chế trở thành động lực phát triển. Thứ hai, phát huy pháp quyền để xây dựng niềm tin, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và chất lượng quản trị toàn cầu. Thứ ba, phát huy vai trò của giới luật gia trong xây dựng thể chế pháp luật kiến tạo phát triển bền vững và củng cố niềm tin vào pháp quyền trong quan hệ quốc tế.

Kết thúc bài tham luận, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh: "Pháp quyền gắn kết khát vọng phát triển với trách nhiệm và hành động. Hợp tác pháp luật giúp chúng ta hiểu biết và tin cậy lẫn nhau hơn, xử lý khác biệt tốt hơn để cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Với niềm tin đó, tôi tin tưởng thành công của Diễn đàn sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới cho các luật gia".

Thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Vương Hồng Tường - Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Trung Quốc.

Đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Hội Luật gia Trung Quốc.

Hai bên nhất trí đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Hội trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh sẽ cùng nhau thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực:

Hợp tác giao lưu học thuật về pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó tập trung chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, xây dựng pháp luật phù hợp với đặc điểm tình hình mỗi nước và xu thế phát triển mới của khu vực và thế giới.

Hợp tác đào tạo nhân tài pháp luật đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nghiên cứu xây dựng pháp luật và dịch vụ pháp lý trong thời đại mới;

Thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác dịch vụ pháp lý giữa Trung Quốc và Việt Nam đi vào thực chất hơn, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các cấp hội địa phương của hai nước nhất là hợp tác giữa giới luật gia các tỉnh biên giới của hai nước.

Ông Zhang Li Wei - Chủ nhiệm ủy ban chính pháp, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc.

Tiếp đó, tại buổi làm việc với ông Zhang Li Wei, Chủ nhiệm ủy ban chính pháp, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), hai bên nhất trí đánh giá Thâm Quyến sau khi được xây dựng thành đặc khu kinh tế trở thành động lực phát triển khu vực phía Tây Nam Trung Quốc và là trung tâm đổi mới sáng tạo của Trung Quốc trong thời đại công nghệ mới.

Do đó, ngày càng nhiều các doanh nghiệp và nhà đầu tư Thâm Quyến đầu tư sang các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng mới và chế tạo, mở ra cơ hội mới và triển vọng thúc đẩy hợp tác dịch vụ pháp lý và cung cấp cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài giữa Hội luật gia Thâm Quyến và Hội luật gia Việt Nam.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác thực tiễn trong lĩnh vực bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao, bảo đảm về mặt pháp lý cho hoạt động hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Thâm Quyến và Việt Nam ngày càng hiệu quả và hợp pháp.