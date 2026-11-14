Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về nguồn, tặng quà tại xã Phú Đình

Đoàn đại biểu Trung ương Hội LHPN Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình.

Tại Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, Đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trên đỉnh đèo De (xóm Đèo De).

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ghi sổ cảm tưởng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm không gian trưng bày hiện vật lịch sử tại Di tích đồi Pụ Đồn.

Tiếp đó, Đoàn đến dâng hương tại Di tích đồi Pụ Đồn (xóm Tỉn Keo) – nơi diễn ra Lễ phong quân hàm Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam cho đồng chí Võ Nguyên Giáp; thăm Di tích lịch sử Bản Quyên (xóm Điềm Mặc) – nơi Trung ương Hội LHPN Việt Nam đặt trụ sở làm việc trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1948-1950).

Đoàn đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử Bản Quyên, nơi Trung ương Hội LHPN Việt Nam đặt trụ sở làm việc trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1948–1950).

Trong chương trình công tác, Đoàn trao tặng 100 suất quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong đó có 30 suất được trao cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Đình.

Đồng chí Lê Thị Thủy trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Đình.

Đồng chí Lê Thị Thủy trao biểu trưng tặng 100 suất quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Lê Thị Thủy và các đại biểu tặng quà tri ân bà Nguyễn Thị Tập, sinh năm 1929, đảng viên 60 năm tuổi Đảng, cựu Thanh niên xung phong tại xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình.

Đồng chí Trần Lan Phương (bên trái), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, tặng quà bà Ma Thị Sử, sinh năm 1939, đảng viên 60 năm tuổi Đảng tại xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình.

Dịp này, Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tri ân 2 gia đình nữ đảng viên cao tuổi tiêu biểu tại xóm Tỉn Keo, gồm: bà Nguyễn Thị Tập (sinh năm 1929, 60 năm tuổi Đảng, cựu Thanh niên xung phong) và bà Ma Thị Sử (sinh năm 1939, 60 năm tuổi Đảng).

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Lê Thị Thủy và các thành viên Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của các nữ đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và phát triển quê hương.