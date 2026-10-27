Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk tìm hiểu môi trường đầu tư, văn hóa tại Phú Thọ

Đoàn đã đến thăm Công ty TNHH Power Logics Vina và Công ty TNHH Jahwa Vina tại Khu công nghiệp Khai Quang. Qua đó, tìm hiểu tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm chủ lực và kết quả xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Chuyến thăm góp phần tăng cường kết nối thông tin, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh trong thời gian tới.

Đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH Power Logics Vina.

Công ty TNHH Power Logics Vina có tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, diện tích sử dụng đất hơn 2,34ha, chuyên sản xuất, gia công, lắp ráp linh kiện điện tử cho điện thoại di động, module camera và các thiết bị điện tử. Hiện nay, công ty đang tạo việc làm cho 1.343 lao động, trong đó có 1.331 lao động Việt Nam. 9 tháng năm 2026, doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp đạt hơn 334,67 triệu USD, giá trị nhập khẩu hơn 309,7 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước khoảng 8 tỷ đồng.

Công ty TNHH Jahwa Vina triển khai dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Jahwa - Vĩnh Phúc với tổng vốn đầu tư 80 triệu USD, diện tích sử dụng đất gần 6,85ha. Doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị công nghệ thông tin, linh kiện ô tô và các bộ phận động cơ điện; hiện nay đang sử dụng 3.112 lao động, trong đó có 3.086 lao động Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu xuất khẩu đạt hơn 142,58 triệu USD, giá trị nhập khẩu hơn 184,47 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước khoảng 23 tỷ đồng.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Công ty TNHH Jahwa Vina.

Nhân dịp này, đoàn đã tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với cội nguồn dân tộc Việt Nam; tham quan Đình Hùng Lô, tìm hiểu kiến trúc, văn hóa truyền thống và thưởng thức Hát Xoan Phú Thọ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thông qua các hoạt động, tỉnh Phú Thọ đã giới thiệu tới các đại biểu tỉnh Chungcheongbuk tiềm năng, môi trường đầu tư cùng những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của địa phương, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy giao lưu và mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới.