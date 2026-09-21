Đoàn công tác Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm việc tại Đồng Nai

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Truyên

Tiếp và làm việc với đoàn có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên cùng lãnh đạo các sở, ngành, Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Đồng Nai.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Truyên

Chi nhánh NHCSXH thành phố Đồng Nai đang quản lý nguồn vốn trên 13,7 ngàn tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố ủy thác sang NHCSXH thành phố đạt hơn 3 ngàn tỷ đồng. Có 270 điểm giao dịch tại cơ sở, hơn 4,4 ngàn tổ tiết kiệm và vay vốn đang được duy trì tại tất cả các thôn, ấp, khu phố. Có trên 212,3 ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay trên 13,69 ngàn tỷ đồng. Bình quân mỗi khách hàng đang được vay 64 triệu đồng. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh tín dụng chính sách của thành phố chỉ chiếm 0,15% so với mức bình quân toàn quốc là 0,5%. 85,65% tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt…

Riêng trong năm 2025 và 8 tháng của năm 2026, thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 30-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư, đã có trên 115,7 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với số tiền trên 7,4 ngàn tỷ đồng để tổ chức sản xuất, kinh doanh; cải tạo công trình nước sạch và công trình nhà vệ sinh; trang trải học tập; mua, xây mới, cải tạo nhà ở xã hội…

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Truyên

Theo Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên, Đồng Nai luôn dành sự quan tâm đến công tác tín dụng chính sách. Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực cùng các giải pháp của thành phố thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Để phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả công tác tín dụng chính sách trong giai đoạn mới…

Dịp này, thành phố Đồng Nai cũng kiến nghị đến đoàn công tác một số nội dung liên quan đến công tác tín dụng chính sách, trong đó có: Mở rộng đối tượng cho vay; tăng mức cho vay với các chương trình tín dụng chính sách; tăng vốn cho địa phương…

Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá cao những kết quả tích cực của Đồng Nai trong triển khai tín dụng chính sách; đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của thành phố đối với công tác tín dụng chính sách trong thời gian tới.

Thượng tướng Bế Xuân Trường cũng mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm công tác kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh NHCSXH thành phố nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tín dụng chính sách…

Trước đó, đoàn công tác HĐQT NHCSXH Việt Nam đã tiến hành khảo sát thực tế công tác triển khai tín dụng chính sách tại phường Trị An và xã Thống Nhất.