Đoàn công tác Học viện Chính trị tham quan, nghiên cứu thực tế tại Trung đoàn 48 (Sư đoàn 390, Quân đoàn 12)

Đoàn công tác Học viện Chính trị tham quan, nghiên cứu thực tế tại Trung đoàn 48.

Đoàn công tác do Đại tá Hoàng Mạnh Hưng, Chủ nhiệm Khoa CTĐ, CTCT, Học viện Chính trị làm trưởng đoàn; tham gia đoàn có cán bộ, giảng viên và hơn 50 học viên Lớp 61C, 61D - Hệ 1.

Về phía Sư đoàn 390 có Đại tá Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, cùng đại biểu cơ quan chức năng và các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 48.

Đại biểu Sư đoàn 390 làm việc cùng đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, cán bộ, học viên Học viện Chính trị nghe giới thiệu khái quát truyền thống, chức năng, nhiệm vụ, kết quả hoạt động và kinh nghiệm tiến hành CTĐ, CTCT của Trung đoàn 48.

Cán bộ Trung đoàn 48 trao đổi cùng đoàn công tác.

Trao đổi với học viên, cán bộ Trung đoàn tập trung làm rõ những cách làm trong giáo dục chính trị, ứng dụng chuyển đổi số, quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp sau điều chỉnh tổ chức lực lượng.

Trong đó, mô hình “Học mới ôn cũ”, việc thành lập các tổ cán bộ giảng dạy chính trị, ứng dụng phần mềm bổ trợ giáo dục chính trị và xây dựng các nhóm “Gia đình đồng hành cùng đơn vị” được chia sẻ như những kinh nghiệm xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị của Trung đoàn, 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 80% đạt khá, giỏi.

Đoàn công tác trao quà tặng Trung đoàn 48.

Đoàn đã tham quan Phòng Hồ Chí Minh Tiểu đoàn 3, nơi ăn, ở, xây dựng chính quy và một số thiết chế phục vụ đời sống bộ đội. Qua tham quan, trao đổi tại cơ sở, học viên có thêm điều kiện đối chiếu kiến thức được trang bị tại Học viện với thực tiễn tiến hành CTĐ, CTCT ở đơn vị.

Những vấn đề trao đổi tại buổi tham quan, nghiên cứu thực tế tại Trung đoàn 48 góp phần bổ sung kiến thức thực tiễn, đồng thời là cơ sở để cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong học tập và công tác.