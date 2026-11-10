Đoàn công tác Học viện Chính trị khu vực 2 thăm, làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Sau khi tham quan hoạt động sản xuất tại cảng Tân cảng Cát Lái, đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan chức năng của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Đoàn công tác nghe giới thiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cảng Tân Cảng Cát Lái.

Đoàn công tác tham quan Trung tâm điều hành sản xuất cảng Tân Cảng Cát Lái.

Tại buổi làm việc, Đại tá Đoàn Văn Uẩn, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty đã thông tin đến đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và hoạt động sản xuất kinh doanh của của Tổng công ty trong thời gian qua. Tân Cảng Sài Gòn hiện là nhà khai thác cảng biển lớn và hiện đại, các cơ sở cảng của Tân Cảng Sài Gòn hoạt động đều mang tính lưỡng dụng, phục vụ cả hai nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sản xuất kinh doanh.

Đại tá Đoàn Văn Uẩn, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn giới thiệu chuyên đề phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tiến sĩ Lê Thị Bình phát biểu.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trên 5 trụ cột chính (khai thác cảng; dịch vụ logistics; vận tải và dịch vụ biển, đầu tư kinh doanh khu công nghiệp, khu thương mại tự do; dịch vụ du lịch biển đảo và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo).

Tân Cảng Sài Gòn hiện quản lý, khai thác hệ thống 15 bến cảng, 6 cảng cạn (ICD) cùng mạng lưới kho bãi tại 12 tỉnh, thành phố, thuộc 3 vùng kinh tế trọng điểm. Trong đó có 4 cảng container nước sâu lớn gồm TC-HICT, TCIT, TCTT và TCCT, phục vụ các tuyến vận tải quốc tế kết nối với thị trường Mỹ và châu Âu. Hệ thống cảng container Tân Cảng Sài Gòn xếp thứ 17 trong nhóm 20 cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới, chất lượng và dịch vụ được khẳng định vươn tầm thế giới...

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với cán bộ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Thay mặt đoàn công tác, Tiến sĩ Lê Thị Bình bày tỏ lời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn dành cho đoàn công tác đồng thời khẳng định chuyến công tác tại Tổng công ty là dịp để đội ngũ cán bộ, học viên của Học viện tìm hiểu thêm về mô hình doanh nghiệp quân đội tham gia phát triển kinh tế đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.