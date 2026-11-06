Đoàn công tác HĐND thành phố Bắc Ninh làm việc tại Busan (Hàn Quốc)

Tiếp Đoàn công tác HĐND thành phố Bắc Ninh có ông Kang Mu-gil, Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan và ông Song Sang-jo, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng thành phố Busan. Cùng dự có bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan; đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Busan và các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đồng chí Trần Thị Hằng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan Kang Mu-gil nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Đánh giá cao sự phát triển của Bắc Ninh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn, ông Kang Mu-gil cho rằng Busan và Bắc Ninh có nhiều tiềm năng bổ trợ lẫn nhau. Ông mong muốn 2 địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát huy thế mạnh để mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Hội đồng thành phố Busan; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khẳng định Bắc Ninh luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, trong đó có thúc đẩy kết nối với thành phố Busan trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trong chương trình bàn tròn xúc tiến đầu tư, thương mại với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Busan, đoàn công tác giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của thành phố Bắc Ninh. Trong đó tập trung vào môi trường đầu tư, những lĩnh vực ưu tiên thu hút vốn và cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đồng chí Trần Thị Hằng tặng lãnh đạo Hội đồng thành phố Busan tranh dân gian Đông Hồ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng cho biết, Bắc Ninh đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Quy mô kinh tế hiện đứng thứ 5 cả nước. Toàn thành phố có hơn 3.600 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 51,09 tỷ USD.

Đáng chú ý, Hàn Quốc là quốc gia có tổng vốn đầu tư lớn nhất tại Bắc Ninh với khoảng 1.164 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 16,7 tỷ USD. Kết quả này tạo nền tảng thuận lợi để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất linh kiện điện tử.

Trong định hướng phát triển, Bắc Ninh đang hình thành các không gian dành cho công nghệ cao, công nghệ số, nghiên cứu và phát triển, trung tâm dữ liệu và đổi mới sáng tạo; chú trọng các lĩnh vực bán dẫn, thiết kế vi mạch và đào tạo nhân lực chuyên sâu.

Thành phố Bắc Ninh mong muốn tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Busan trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ; nghiên cứu và phát triển công nghệ, trí tuệ nhân tạo; logistics, thương mại, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Trọng tâm là kết nối doanh nghiệp hai nước, phát triển chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước.

Các đại biểu của HĐND thành phố Bắc Ninh và Hội đồng thành phố Busan chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Trần Thị Hằng khẳng định, Bắc Ninh ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, gắn với đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ; đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Thành phố mong muốn tiếp nhận những đề xuất cụ thể từ doanh nghiệp Busan, thúc đẩy các cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả và lâu dài.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Busan và các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng, có nhiều tiềm năng hợp tác và đầu tư. Các doanh nghiệp mong muốn tăng cường kết nối với chính quyền và doanh nghiệp Bắc Ninh để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong sản xuất công nghiệp, thương mại và những lĩnh vực có thế mạnh của hai bên.