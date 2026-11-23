Tiếp và làm việc có các đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành và các xã Hòa An, Bạch Đằng và các phường Thục Phán, Tân Giang.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Cao Bằng có 56 xã, phường với 917 xóm, tổ dân phố; dân số trên 570 nghìn người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 95%. Toàn tỉnh có 53 xã khu vực III, 736 thôn đặc biệt khó khăn.

Thời gian qua, các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt 3 văn bản của Trung ương và 5 văn bản của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Toàn tỉnh tổ chức 4.690 hội nghị, điểm cầu với 119.211 đại biểu tham dự; tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân 2.674 cuộc, thu hút 265.331 lượt người tham gia. Tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 6/10/2026 về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2040.

Thực hiện dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở, việc lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính được tổ chức với 1.462 hội nghị, 111.878 cử tri đại diện hộ gia đình tham dự. Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 24/5/2026, cấp xã và các cơ quan, đơn vị tiếp nhận 1.478 đơn, vụ việc đủ điều kiện xử lý, đã giải quyết dứt điểm 1.461 đơn, đạt 98,8%. Toàn tỉnh có 2.154 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của hai cấp; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%.

Công tác dân tộc, tỉnh huy động trên 5.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; đầu tư 1.366 công trình hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ nước sinh hoạt cho 16.426 hộ. Riêng năm 2026, toàn tỉnh trao 75.879 suất quà với tổng kinh phí gần 37,9 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người hoàn cảnh khó khăn. Vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được phát huy; toàn tỉnh hiện có 1.462 người có uy tín, được quan tâm cung cấp thông tin, bồi dưỡng và tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm.

Công tác tôn giáo, tỉnh tăng cường quản lý nhà nước, tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giai đoạn 2025 - 2026, thành lập 13 đoàn giám sát, nắm tình hình hoạt động tôn giáo; tổ chức 2 lớp tập huấn cho 130 cán bộ cấp xã. Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội; riêng Phật giáo trao trên 12.000 suất quà, trị giá hơn 5,7 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10, số 11 và Tết Bính Ngọ 2026.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai với nhiều mô hình thiết thực. Sau ngày 1/7/2025, toàn tỉnh rà soát, tiếp tục triển khai 1.170 mô hình, trong đó có 1.046 mô hình tập thể, 124 mô hình cá nhân; 807 mô hình đăng ký mới, 363 mô hình được nhân rộng. Đến nay, có 604 mô hình được công nhận các cấp, góp phần vận động nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Công tác chuyển đổi số trong hoạt động dân vận từng bước được đẩy mạnh. 56/56 xã, phường đã chuyển chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận sang MTTQ cấp xã. Cổng thông tin điện tử “Lắng nghe dân nói” được ra mắt ngày 25/6/2026, tạo thêm kênh tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận còn gặp khó khăn do địa bàn rộng, địa hình chia cắt; đời sống một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 16%, hộ cận nghèo 16,07%; 45/917 thôn, xóm chưa có sóng hoặc sóng thông tin di động chưa ổn định. Những vấn đề về tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, công tác nắm bắt tình hình nhân dân và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang cho biết: Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, Cao Bằng đã chủ động triển khai và hoàn thành sớm việc thành lập Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận, bảo đảm đúng quy định, tiến độ, không làm gián đoạn hoạt động. Đối với công tác dân tộc, tôn giáo, tỉnh duy trì bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường tuyên truyền, vận động, quản lý và xử lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; đồng thời bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp của nhân dân.

Tỉnh mong muốn Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; nhất là đối với các vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp, để có cơ sở giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Triệu Tài Vinh kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của tỉnh trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy khối dân vận, MTTQ và các đoàn thể. Nhấn mạnh, Cao Bằng là một trong những địa phương triển khai sớm việc thành lập Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận, bảo đảm đúng chỉ đạo của Trung ương, không làm gián đoạn hoạt động.

Đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau sắp xếp; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng sổ tay, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, nhất là tài liệu điện tử về nhận diện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo mới và những hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường trao đổi, giao ban, nắm chắc tình hình từ cơ sở.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác dân vận, bảo đảm cụ thể, thống nhất, dễ thực hiện; tăng cường khảo sát thực tiễn tại cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.