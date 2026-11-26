Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành và một số xã, phường.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Tuyên Quang có địa bàn rộng, 124 xã, phường, với 46 thành phần dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 73,5% dân số toàn tỉnh. Trên địa bàn có 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin lành, với hơn 90 nghìn tín đồ. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương. Việc quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng được thực hiện đồng bộ; công tác dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, đối thoại và giải quyết kiến nghị của Nhân dân được chú trọng. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu ý kiến.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai sâu rộng với 10.341 mô hình đăng ký thực hiện trên toàn tỉnh. Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác nắm bắt tình hình Nhân dân. 124/124 xã, phường có fanpage hoạt động hiệu quả; nền tảng “Mặt trận số” được triển khai thường xuyên, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra những khó khăn, nhất là việc kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo ở cơ sở; cơ chế phối hợp, phân định trách nhiệm giữa các cơ quan sau chuyển giao chức năng tham mưu chưa thật sự đồng bộ. Địa bàn rộng, giao thông cách trở, điều kiện cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin ở một số nơi còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc nắm bắt tình hình Nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phát biểu ý kiến.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Các ý kiến kiến nghị Đoàn công tác quan tâm, tổng hợp, báo cáo Trung ương xem xét, hướng dẫn thống nhất về tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể; sớm có hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính, kinh phí hoạt động phù hợp với đặc thù tổ chức Đảng; hướng dẫn quy trình, phương thức phối hợp trong công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở và nắm bắt tình hình Nhân dân; quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc, ưu tiên hỗ trợ sinh kế, giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, đầu tư hạ tầng thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. Đồng thời, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, nhất là cán bộ cấp xã.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Tỉnh ủy Tuyên Quang trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và việc sắp xếp, chuyển giao chức năng tham mưu trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn.

Đồng thời, chú trọng đổi mới phương thức dân vận theo hướng sát cơ sở, gần dân, hiểu dân; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đối với tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Đoàn công tác và các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, đồng hành, hướng dẫn tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; nhất là về cơ chế phối hợp, tổ chức cán bộ và điều kiện bảo đảm hoạt động. Qua đó, giúp tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.