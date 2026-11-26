Dự và đồng chủ trì buổi làm việc có ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Ông Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Tuyên Quang có địa bàn rộng với 124 xã, phường, 46 thành phần dân tộc; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 73,5% dân số toàn tỉnh. Trên địa bàn có 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận gồm Phật giáo, Công giáo và Tin lành, với hơn 90 nghìn tín đồ. Đặc điểm đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, nhất là việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thời gian qua, công tác này được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương. Việc quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng được tiến hành đồng bộ; công tác dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, đối thoại và giải quyết kiến nghị của Nhân dân ngày càng được chú trọng.

Các chính sách dân tộc, tôn giáo được quan tâm triển khai, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

Ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh với 10.341 mô hình đăng ký thực hiện trên toàn tỉnh. Đáng chú ý, tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ số trong nắm bắt tình hình Nhân dân. Đến nay, 124/124 xã, phường có fanpage hoạt động hiệu quả; nền tảng “Mặt trận số” được triển khai thường xuyên, trở thành kênh tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai nhiệm vụ vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Việc kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo ở cơ sở còn đặt ra nhiều yêu cầu; cơ chế phối hợp, phân định trách nhiệm giữa các cơ quan sau chuyển giao chức năng tham mưu chưa thật sự đồng bộ.

Địa bàn rộng, giao thông chưa thuận lợi, cơ sở vật chất, phương tiện đi lại và điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại một số nơi còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc nắm bắt tình hình Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Các đại biểu tham dự phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, phân tích những vấn đề thực tiễn phát sinh, đồng thời kiến nghị Đoàn công tác tổng hợp, báo cáo Trung ương xem xét, hướng dẫn thống nhất về tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể.

Tỉnh cũng đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính, kinh phí hoạt động phù hợp với đặc thù tổ chức Đảng; quy trình, phương thức phối hợp trong công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở và nắm bắt tình hình Nhân dân.

Ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu.

Cùng với đó là kiến nghị quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc; ưu tiên hỗ trợ sinh kế, giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt và đầu tư hạ tầng thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. Việc tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, nhất là cán bộ cấp xã, cũng được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, ông Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và việc sắp xếp, chuyển giao chức năng tham mưu trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn...

Đối với những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đối với tỉnh trong thời gian qua.

Đồng thời mong muốn các cơ quan Trung ương tiếp tục đồng hành, hướng dẫn tỉnh tháo gỡ khó khăn trong kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai nhiệm vụ, nhất là về cơ chế phối hợp, tổ chức cán bộ; bảo đảm hoạt động đồng bộ, hiệu quả và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.